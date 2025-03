Est-ce que cela vaut vraiment le coup d’acheter un robot de cuisine Thermomix TM7 ?

À moins d’avoir vécu sur une autre planète ces dernières années, vous avez forcément déjà entendu parler du Thermomix et peut-être même du lancement du modèle TM7 ! Souvenez-vous, nous vous annoncions son lancement avant tout le monde, et ce sera le cas dès le 7 avril prochain. Ce robot multifonction au nom étrange, fabriqué par Vorwerk, et au prix élevé, suscite toujours autant de débats passionnés : est-il indispensable en cuisine, ou juste un gadget pour impressionner les voisins ? Pour répondre à cette question existentielle, j’ai mené l’enquête, cuillère en bois dans une main et smartphone dans l’autre. Verdict ?

Un robot qui fait presque tout à votre place

Soyons honnêtes, on a tous rêvé d’avoir à la maison un petit assistant qui coupe, cuit, pèse, mélange, mixe et fait même les sauces sans jamais se plaindre. Et, justement, le Thermomix fait exactement ça. Imaginez-vous préparer un risotto crémeux, une béarnaise digne d’un étoilé Michelin, ou encore une pâte à brioche aérienne sans transpirer une seule goutte. Pas besoin d’être un grand cuisinier : il suffit de suivre les instructions sur l’écran. Même les plus réticents doivent l’admettre : le Thermomix simplifie la vie. Ce robot sait tout faire, sauf la vaisselle, mais on ne peut pas tout avoir !

Les grands chefs l’ont adopté.

Le Thermomix ne séduit pas seulement monsieur et madame Tout-le-monde ; les plus grands chefs étoilés l’utilisent aussi dans leurs cuisines, et ce, depuis des années selon une ex-conseillère de la marque. Christophe Aribert, doublement étoilé au Michelin, confesse volontiers au Parisien, avoir acheté son premier Thermomix il y a quinze ans. Il avoue régulièrement l’utiliser pour des émulsions incroyables ou des purées si légères qu’elles feraient rougir votre grand-mère. « Un petit chef », dit-il en plaisantant, avant d’ajouter qu’il gagne ainsi un temps fou et améliore son organisation. Si c’est bon pour les cuisines des restaurants les plus prestigieux, ce ne serait pas trop mal pour chez nous, non ?

Un appareil qui vous fait gagner du temps

Si vous êtes comme moi et que vous préférez passer vos soirées avec votre famille ou vos amis plutôt que devant vos casseroles, le Thermomix est une bénédiction. Plus besoin de surveiller le risotto en permanence ou de paniquer à l’idée de rater votre crème anglaise pour la quatrième fois cette semaine : l’appareil contrôle parfaitement les cuissons au degré près. Et, avec sa cuisson vapeur, vous pouvez même préparer des repas sains sans sacrifier le goût. Il est idéal aussi bien pour une soirée improvisée entre copains que pour les grandes tablées familiales, jusqu’à six personnes.

Alors, le Thermomix, indispensable ou simple gadget à un prix exorbitant ? Certes, il représente un certain investissement (comptez 1 599 € pour acquérir le TM7), mais s'il vous permet de cuisiner sainement, rapidement, et surtout sans stress, il peut vite se révéler incontournable. Et vous, seriez-vous prêts à franchir le pas pour vous offrir un Thermomix ou pensez-vous que cuisiner sans robot reste le meilleur moyen de conserver l'âme de vos recettes ?