L’information de ce début d’année pour les adeptes d’assistants culinaires, c’est forcément l’arrivée du TM7 de Thermomix ! Et, ne nous dites pas que vous l’ignoriez, nous avions été les premiers à vous l’annoncer dans cet article. Adepte d’un autre robot culinaire, je me suis interrogée sur l’idée d’acheter le TM7, il s’en dit tellement de bien ! Mais, quand j’ai vu le prix annoncé : 1 599 €, j’ai failli lâcher mon fouet en préparant une sauce béchamel ! Un robot qui vaut plus d’un SMIC, très peu pour moi, même payé en 10 fois sans frais ! En revanche, même si cela reste cher, Vorwerk, fabricant de robots, propose sur son site officiel, le TM5 reconditionné à neuf pour 699 € et 899 € (selon l’état) ! Alors, avant de craquer pour ce bon plan, voyons ce qu’il a sous le capot (ou plutôt sous le couvercle) !

Un robot multifonction qui fait tout sauf le ménage

Le Thermomix TM5, c’est un peu comme un assistant personnel en cuisine… sauf qu’il ne proteste jamais et qu’il fait tout à la perfection ! Avec 12 fonctions intégrées, il mixe, pétrit, cuit, pèse, fouette, émince et j’en passe. Plus besoin de jongler entre cinq appareils : tout est centralisé dans une seule machine. En gros, pendant que votre Thermomix mijote un risotto crémeux ou pétrit une pâte à pizza parfaite, vous pouvez tranquillement siroter un café. Mais, ce qui fait toute la différence, c’est son interface tactile ultra-intuitive. Vous choisissez une recette sur l’écran, vous suivez les étapes et hop, le tour est joué. Pas besoin d’avoir un CAP cuisine pour réussir des plats dignes d’un restaurant. Même les plus maladroits aux fourneaux peuvent se lancer sans risque d’incendie ou de catastrophe culinaire.

Reconditionné, mais comme neuf (ou presque)

Le gros avantage de ce Thermomix TM5, c’est qu’il est reconditionné en France par des experts. Ce n’est pas un vieux modèle fatigué qu’on vous refourgue : il a été entièrement révisé, calibré et testé pour garantir une qualité impeccable. Mieux encore, plusieurs pièces sont neuves, comme les couteaux, le joint de contact, le Cook-Key® et l’ensemble des accessoires. En clair, vous avez entre les mains un Thermomix prêt à repartir pour des années de bons et loyaux services, garanti deux ans pour cuisiner l’esprit tranquille. Et, niveau prix, c’est franchement une belle affaire : 899 € avec livraison offerte, payable en deux fois sans frais. Si on compare au prix d’un modèle neuf, l’économie est bien réelle, sans sacrifier la qualité.

Alors faut-il craquer pour ce bon plan ?

Si vous avez toujours rêvé d’un Thermomix sans exploser votre budget, ce TM5 reconditionné est clairement une bonne option. Certes, vous ne bénéficierez pas des dernières innovations du TM7, ni de celles du TM6, mais si vous débutez dans le milieu, c’est parfaitement suffisant pour découvrir ce monde nouveau ! En effet, vous profitez de toutes ses fonctionnalités, d’un Cook-Key® flambant neuf et d’un appareil révisé en profondeur, pour presque moitié prix par rapport aux modèles récents.

Alors, dites-moi, vous êtes plutôt team Thermomix TM5 reconditionné ou vous attendez de casser votre tirelire pour le dernier TM7 ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .