Quand va sortir et comment précommander le Thermomix TM7 ?

Vous l’attendiez, et nous avions flairé l’annonce avant tout le monde… Et, oui, c’est désormais officiel, et les futurs utilisateurs se bousculent déjà au portillon ! Le Thermomix TM7 est en précommande et sera disponible dès le 7 avril, enfin presque, je vous explique tout cela un peu plus tard ! Plus élégant, plus intelligent et plus inspirant que jamais, ce petit bijou de technologie promet de révolutionner vos cuisines. Préparez-vous à découvrir tous les détails croustillants : son prix, les solutions pour le financer et surtout, la date à marquer d’une croix rouge sur votre calendrier. C’est parti.

Quel est le prix annoncé du TM7 ?

Le Thermomix TM7 débarque avec un tarif de 1 599 €, soit 100 € de plus que son prédécesseur, le TM6. Certes, c’est un petit saut, mais on ne parle pas d’une simple mise à jour ! Ce modèle vous gâte avec une base design et moderne, un écran tactile XXL de 10 pouces et un bol de mixage avec coque isolante pour une prise en main au top. Et cerise sur le gâteau : plongez directement dans un océan de saveurs avec plus de 100 000 recettes Cookidoo, pour transformer chaque repas en expérience unique. Néanmoins, la plateforme contenant des milliers de recettes reste payante. Pas de panique, on trouve des centaines de recettes gratuites sur le net !

Comment est-il possible de le financer ?

Bonne nouvelle : inutile de vider votre compte d’un coup ! Vorwerk facilite l’accès à cette pépite avec des solutions de financement sur mesure. C’est toujours le cas pour acheter un Thermomix, mais il faut obligatoirement passer par un conseiller, c’est peut-être pour cette raison que je ne possèderai jamais de TM ! Enfin, pour les découvrir, rien de plus simple : participez à une démonstration gratuite avec un conseiller. L’occasion parfaite pour voir le TM7 en action et poser toutes vos questions sur les options de paiement, tout en dégustant quelques gourmandises. Pour trouver un conseiller proche de chez vous, c’est par ici : Thermomix® – Chercher un conseiller

Et, officiellement, c’est pour quand ?

L’attente touche à sa fin ! Si vous êtes dans les starting-blocks, votre Thermomix TM7 arrivera à partir du 7 avril 2025. Enfin, en théorie, car les précommandes sont déjà très nombreuses ! En effet, la date réelle de livraison dépendra de votre rapidité à précommander. Voici les dates indiquées au 18 février 2025* :

Si vous précommandez entre le 14 février 2024 et le 23 février 2025, la livraison est prévue entre le 6 juin 2025 et le 15 juin 2025.

Pour les commandes passées plus tard, une date estimée vous sera communiquée après validation du paiement.

Alors, prêt à être parmi les premiers à dire : « C’est moi le chef ! » ? Avec le Thermomix TM7, la cuisine passe à la vitesse supérieure : plus élégant, plus intuitif et plus connecté. Certes, son prix de 1 599 € peut faire réfléchir, mais… que diriez-vous d’un compagnon capable de régaler votre quotidien en toute simplicité ? Alors, seriez-vous prêt à craquer pour cette merveille et à cuisiner « comme jamais » ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé l’un des modèles de Thermomix, et si oui, lequel ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .