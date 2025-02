Vorwerk recrute des centaines de conseillers pour vendre ses robots de cuisine Thermomix

Dans les cuisines, il existe une star depuis plus de 50 ans ! Son nom : le Thermomix évidemment, robot culinaire inventé par la marque allemande Vorwerk. D’ailleurs, vous l’avez vu chez une amie, vous en avez entendu parler sur les réseaux ou peut-être même que vous rêvez secrètement du Thermomix TM7. Peut-être aussi, avez-vous assisté à une réunion par un VDI (vendeur à domicile indépendant) l’un des seuls canaux de vente du Thermomix. Ce robot de cuisine qui promet de tout faire — ou presque suscite autant de convoitise que de discussions passionnées. Mais, saviez-vous qu’en plus de révolutionner nos cuisines, il peut aussi transformer une carrière ? C’est en tout cas l’opportunité que propose Vorwerk, son fabricant, avec 400 postes de vendeurs à domicile à pourvoir en 2025 dans les Pays de la Loire. Et si c’était votre tour d’entrer dans l’aventure ?

Une opportunité accessible à tous

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, devenir vendeur à domicile indépendant (VDI) pour Thermomix n’exige ni diplôme spécifique ni expérience commerciale préalable. L’unique condition ? Avoir plus de 18 ans et, idéalement, un permis de conduire pour pouvoir se déplacer facilement. C’est une activité qui s’adresse à ceux qui cherchent un revenu d’appoint, et par ailleurs à ceux qui veulent se reconvertir professionnellement. D’ailleurs, Michèle Caumont, directrice de zone nord-ouest chez Vorwerk, en est un exemple comme elle l’explique dans une interview accordée au Parisien. Avant de gravir les échelons chez Vorwerk, elle était auxiliaire puéricultrice, et a commencé comme VDI. Aujourd’hui, c’est elle qui recrute et qui forme celles et ceux qui, comme elle, souhaitent tenter l’aventure. Et la recette du succès ? Une formation complète et gratuite, un réseau solidaire, et bien sûr, une passion communicative pour le Thermomix.

Des gains adaptés à votre engagement

Combien peut-on gagner en vendant des Thermomix ? La réponse dépend du temps et de l’énergie que l’on investit. Julia Avenard, coiffeuse à domicile et VDI depuis deux ans, raconte, dans cette même interview, avoir commencé pour « se payer son propre Thermomix ». Rapidement, elle a vu que cette activité pouvait être bien plus qu’un simple bonus. Un mois à plein régime, elle atteint 3 000 euros. Un mois plus tranquille, elle tourne autour de 800 euros. Sans compter les avantages : des cadeaux comme des week-ends à Disneyland et même plusieurs Thermomix remportés en prime.

Un job qui ne coûte rien pour se lancer

S’il y a bien une chose qui rassure, c’est que chez Vorwerk, tout est mis en place pour faciliter le démarrage. « On prête le Thermomix, la formation est gratuite, et on peut tester sans engagement », assure Michèle Caumont. Pas de mise de fonds, pas d’investissement initial : une rareté dans le monde de l’entrepreneuriat ! En moyenne, un vendeur reste 18 à 24 mois dans l’entreprise, avec une majorité de femmes, mais également de plus en plus d’hommes et de jeunes qui rejoignent les rangs. Qui sait, votre prochain job de rêve se trouve peut-être dans une cuisine autour d’un Thermomix. En savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de Vorwerk France. Et vous, seriez-vous prêt à relever le défi ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .