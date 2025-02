Une ancienne conseillère dévoile les inconvénients du Thermomix que l’on mentionne peu

À force d’entendre mes amis, parler de leur Thermomix, et d’en vanter les mérites, j’ai fini par céder à la tentation. J’ai entendu tellement d’éloges sur ce robot de cuisine, que j’ai fini par me dire « Pourquoi pas moi ? » ! Je gagnerai beaucoup de temps, je pourrai préparer des plats maison sans transformer ma cuisine en champ de bataille, et régaler ma petite famille ! Mais, après plusieurs mois d’utilisation, je dois reconnaître que tout n’est pas si rose et qu’il a quelques inconvénients qu’une ancienne conseillère m’avait déjà indiqués. Alors, quels sont les inconvénients du Thermomix, que l’on ne vous mentionne jamais lorsque vous l’achetez ? Voici mon retour d’expérience !

Inconvénient n° 1 : l’abonnement payant pour accéder aux recettes

Quand j’ai découvert la plateforme Cookidoo, je pensais avoir trouvé la mine d’or des recettes adaptées à mon Thermomix. Mais, quelle surprise d’apprendre qu’il fallait payer un abonnement pour y accéder pleinement ! Le coût est de 60 € par an, et au regard du prix de l’appareil en lui-même, je pense sincèrement que les recettes auraient pu être en accès gratuit et illimité ! Certes, il est possible de trouver des recettes en ligne en tapant « Thermomix + [nom de la recette] » sur Google, mais la diversité est limitée.

Inconvénient n° 2 : la cuisson des viandes, pas toujours au top !

Si le Thermomix excelle dans de nombreuses préparations comme les soupes, les sauces ou les pâtes, il est loin d’être optimal pour la cuisson des viandes. Je me suis retrouvé avec des morceaux de viande parfois trop cuits ou filandreux, parfois pas assez, et sans cette texture savoureuse qu’on obtient avec une cocotte ou une poêle. Impossible, par exemple, de préparer un bœuf bourguignon au Thermomix, rien ne remplace les saveurs d’un mijotage en cocotte ! Si vous avez l’astuce pour le réussir, je suis preneur !

Inconvénient n° 3 : le prix d’achat !

Soyons honnêtes, le Thermomix n’est pas à la portée de toutes les bourses, j’ai même un ami qui l’a payé en 24 mensualités ! Eh oui, c’est un investissement minimum de 1 400 € pour une période de 10 à 20 ans s’il est parfaitement entretenu. Néanmoins, au fil du temps, il faudra changer quelques joints, peut-être un couvercle ou quelques accessoires, et tous, ont un coût relativement élevé !

Inconvénient n° 4 : pratique certes, mais lourd et encombrant

Pour être utilisé quotidiennement ou presque et être amorti, le Thermomix doit rester accessible et trôner sur votre plan de travail… Et, il prend de la place le bougre, aussi bien en hauteur qu’en largeur d’ailleurs. Bref, dans une minuscule cuisine, il risque de vous encombrer plus qu’autre chose, et il est relativement lourd à déplacer, ce qui ne facilite pas la tâche ! De plus, j’ai dû conserver mes poêles, mes casseroles et autres ustensiles souvent nécessaires pour réaliser une recette.

Inconvénient n° 5 : très bruyant pour certaines recettes

J’adore préparer des soupes maison, j’en affiche quelques dizaines au compteur de mon Thermomix ! Mais, quand je concocte une soupe en soirée, je finis fréquemment par fermer la porte de la cuisine pour éviter de déranger toute la maison. La dernière phase qui consiste à réduire en soupe les légumes ne dure qu’une minute. Cependant, pendant cette minute, il vaut mieux ne pas être au téléphone ou en visioconférence, le bruit est assourdissant !

Inconvénient n° 6 : on oublie les grandes tablées !

Le bol du Thermomix a beau être commode, sa capacité de 2,2 litres est rapidement atteinte. Impossible de cuisiner un plat principal pour une grande famille ou un dîner entre amis. Au mieux, je peux préparer un repas pour quatre personnes, et encore, sans laisser la place à de généreuses portions. Résultat : si vous êtes nombreux à table, il faudra cuisiner en plusieurs fois ou compléter avec d’autres ustensiles. Cela peut vite devenir une contrainte, surtout quand on cherche à gagner du temps.

Et vous, le Thermomix vous séduit-il malgré tout ?

Malgré ces inconvénients, le Thermomix reste un appareil performant et pratique dans bien des situations. Je l’utilise beaucoup pour les cuissons vapeurs, les soupes (malgré le bruit), les pâtes à pain, et les plats en sauce, notamment pour les viandes blanches. Mais, pour ma part, il n’est pas sans défauts, et je trouve qu’il ne convient pas forcément à tous les types de cuisine ou de cuisiniers. Et vous, avez-vous déjà testé un Thermomix ou envisagé son achat ? Quels seraient, selon vous, les inconvénients de ce robot de cuisine ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .