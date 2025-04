Les 5 inconvénients des robots de cuisine pâtissier qui vont forcément vous faire hésiter

Vous l’ignorez probablement, mais j’adore pâtisser. Vraiment, c’est mon petit plaisir. Je suis la « reine » des cornes de gazelle, et des brioches moelleuses. Dans mon village, on fabrique des macarons de Réau, depuis des années, mais eux me donnent du fil à retordre : impossible de les reproduire ! Alors forcément, je me suis posé la question : est-ce qu’un robot pâtissier serait une bonne idée ? Après tout, il paraît que c’est l’allié ultime des amateurs de douceurs maison. Néanmoins, en creusant un peu, et en me renseignant autour de moi, j’ai découvert qu’il n’était pas exempt de défauts. Et, pas des moindres ! Voici donc ce qui m’a fait hésiter avant de succomber, vos avis sur la question seront les bienvenus !

Inconvénient n° 1 : un investissement conséquent

D’abord, il y a la question du prix. Un bon robot pâtissier, ce n’est pas donné ! Pour un modèle de qualité, il faut compter au minimum 200 à 300 € et si on vise les références incontournables comme le KitchenAid Artisan ou le Kenwood Chef Titanium, on s’approche facilement des 800 €, voire plus. Pour un appareil que je n’utiliserai peut-être pas tous les jours, est-ce vraiment raisonnable ?

Inconvénient n° 2 : un encombrement non négligeable

Avec ces robots, que ce soit le Magimix ou le Thermomix, c’est souvent une question qui revient… Et, à moins de pousser les murs de ma cuisine ou d’investir le salon, je ne vois pas trop où l’installer. En effet, ces robots ne sont pas du genre discrets. Ils sont lourds, imposants, et demandent un vrai espace de stockage. Sur le plan de travail, ils monopolisent une place considérable, et les ranger après chaque utilisation peut vite devenir un sport. Déplacer un engin de 10 kilos, ce n’est pas ce qu’il y a de plus pratique, surtout quand la motivation pâtissière pointe son nez à l’improviste.

Inconvénient n° 3 : un nettoyage loin d’être express

Autre point qui refroidit un peu : le nettoyage, car je galère déjà avec mon Airfryer. Contrairement à un simple batteur électrique qui se rince en deux secondes, un robot pâtissier demande plus d’efforts. Le bol est souvent grand et prend une place monstrueuse dans l’évier. Sans parler des accessoires comme le fouet ou le crochet, qu’il vaut mieux laver à la main sous peine de les abîmer prématurément. Et, vous, le nettoyage du robot pâtissier, comment l’effectuez-vous ?

Inconvénient n° 4 : un niveau sonore élevé

Là encore, c’est un inconvénient récurrent de ce genre d’aides culinaires… Les voisins savent lorsque vous les utilisez, notamment en appartement ! Certains modèles se transforment en véritables avions de chasse lorsqu’ils tournent à pleine vitesse. Avec des moteurs puissants pouvant atteindre 85-90 décibels, difficile de préparer une pâte à brioche en toute discrétion.

Inconvénient n° 5 : une puissance parfois trompeuse

Côté puissance, il faut aussi se méfier des apparences. Ce n’est pas parce qu’un robot affiche 1000 ou 1500 watts qu’il pourra tout pétrir sans broncher. Certaines pâtes épaisses, comme celles du pain ou des brioches, mettent les moteurs à rude épreuve, surtout sur les modèles d’entrée de gamme. Certains surchauffent rapidement, obligeant à faire des pauses sous peine de les voir rendre l’âme prématurément. Par exemple, le Magimix de ma mère ne supporte pas très bien les pâtes à pain, il se met rapidement en surchauffe !

Des inconvénients, mais également des avantages

Malgré tous ces inconvénients, il faut reconnaître que le robot pâtissier possède aussi de solides atouts. Il permet un gain de temps considérable : pendant qu'il pétrit ou fouette, on peut s'occuper d'autres préparations. Il assure également une régularité dans les textures, indispensable pour certaines recettes délicates comme la meringue ou la pâte à brioche. Pour les passionnés de pâtisserie, il devient un véritable allié, rendant certaines étapes bien plus simples et efficaces. Alors, selon vous ? Achat indispensable ou gadget encombrant ? Dites-moi, vous en avez un, vous ? Et si oui, est-ce que vous l'utilisez autant que prévu ? Envie de réagir ? Partagez votre expérience ou posez-nous vos questions !