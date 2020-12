Et si vous goutiez aux Macarons de Réau ? Le petit cadeau idéal à offrir ou à s’offrir !

Un dernier cadeau à faire ? Une entreprise familiale française située en Seine-et-Marne ? Des produits d’une qualité irréprochable et savoureusement délicieux ? Ne cherchez plus, les Macarons de Réau vous apporteront toute la douceur qu’il vous faudra pour cette fin d’année… A déguster avec un café, une glace ou juste par gourmandise, ils sont des produits incontournables du petit village de Réau, mon petit village…

Une fois n’est pas coutume, je souhaite mettre en avant un produit de mon village, un succulent petit gâteau fabriqué par la famille Delhaye depuis 1968… Un Macaron de Réau, c’est comme une Madeleine de Proust, lorsque l’on croque dedans, les goûts de l’enfance remontent à la surface, pour notre plus grand bonheur !

Réau se situe à quelques encâblures de Melun, préfecture de Seine-et-Marne, et au milieu de la campagne se trouve une fabrique de macarons artisanale…

Une fabrication dans la pure tradition des macarons

Sans Gluten, sans crème, sans conservateur, du pur macaron aux saveurs inédites et succulentes. Les Macarons de Réau sont fabriqués de manière traditionnelle depuis 52 ans, la recette est inchangée… Un bon gros macaron gonflé et craquelé et des saveurs de ganaches surprenantes… Le macaron au coquelicot de Nemours, notre chouchou !

D’ailleurs, l’une des ganaches est fabriquée avec un produit local : le coquelicot de Nemours… Et si nous devions choisir un seul parfum, ce serait celui-là… Ou peut-être celui au Citron de Menton, au caramel beurre salé ou le classique au chocolat… Impossible de choisir tant ils sont délicieux.

Comment les achetez ?

Plusieurs coffrets sont disponibles à l’achat sur le site Les Macarons de Réau… Comptez 24,50€ pour un magnifique coffret de 24 macarons aux parfums délicats. Vous avez aussi la possibilité de ne choisir qu’un seul parfum, ou des coffrets plus petits.

Une chose est certaine : vous ne serez pas déçus par ce voyage culinaire ! Attention si vous souhaitez être livré pour Noël, il faudra passer commande sur le site avant Jeudi 17 Décembre à 12h… Mais pas de panique, les macarons de Réau s’offrent toute l’année, et pour les étrennes, ce peut être également une excellente idée ! Infos, Tarifs et réservation, contactez Harmony au 06 06 72 85 82 ou harmony@macarons-de-reau.com

Et si vous habitez près de Réau ?

Le domaine des macarons de Réau abrite désormais une épicerie dans laquelle on retrouve des produits bios (farine, soda, champagne). Le domaine accueille également les clients (hors crise sanitaire évidemment) pour des brunchs dominicaux d’anthologie… Tout y est fabriqué maison et c’est un bonheur pour les papilles.

Vous pouvez suivre les différentes propositions sur la page Facebook « Le Domaine des Macarons de Réau » Vous pouvez également acheter sur place les macarons et tous les produits en vente à la boutique. Un cadeau de dernière minute, une découverte gustative inoubliable… Ce sont les Macarons de Réau qu’il vous faut !