Ne manquez pas le PARIS AIR LEGEND 2021, à Melun-Villaroche, les 11 et 12 septembre 2021

Depuis quelques années maintenant, il existe un événement aérien à ne rater sous aucun prétexte : le PARIS-VILLAROCHE AIR LEGEND. Ce meeting aérien qui avait été annulé à cause de la pandémie en 2020 revient cette année dans le ciel seine-et-marnais. Et il se déroulera les 11 et 12 septembre 2021.

Le Paris-Villaroche Air Legend 2021 aura pour thème La Guerre du Pacifique et offrira aux quelques 40 000 visiteurs attendus, un spectacle unique en son genre. Ils pourront également compter sur la présence de la Patrouille de France, sur les rafales de la Marine et sur l’impressionnant Rafale Solo Display de l’armée de l’air ! Présentation.

Un impressionnant programme !

Historiques ou en activité, quelques centaines d’avion créeront un balai aérien digne des plus grands meetings au monde. Le spectacle se déroulera bien évidemment dans le ciel. Mais, également au sol avec de nombreuses expositions, concerts, simulateurs de vol… Une fête de l’aviation qui attire des milliers de personnes venues des quatre coins du monde ! Et un rendez-vous incontournable pour les passionnés d’aéronautique.

Au programme, des avions historiques d’entre-deux guerres, avions de chasse, et quelques avions fleurons de l’armée française. Côté animation, le meeting débutera par deux concerts. Les Girly Swing et le célèbre groupe breton Bagad de Lann-Bihoué !

Quelques avions présents

Cette année, la Guerre du Pacifique et le 80ème anniversaire de l’attaque de Pearl Harbour seront à l’honneur… Des avions légendaires, jamais vus en France fendront le ciel de Melun-Villaroche. Ces appareils emblématiques de ce conflit, comme les Corsair, CAC Boomerang, ou B-25 offriront aux visiteurs un ballet inédit. Ils pourront également compter sur des monstres d’acier comme l’Airbus A400 M ou le Douglas C-47 Ces avions de transports militaires de deux époques différentes qui pour l’AirBus officie encore.

Un meeting aérien en France se doit d’accueillir les Alphajet de la Patrouille de France pour un spectacle haut en couleur… Un vibrant hommage sera rendu à Antoine de St Exupéry avec le seul P-38 Lightning, son dernier avion qui est l’unique exemplaire restant. Il clôturera cette année le meeting aérien sur les 2 jours. Ceci pour célébrer les 75 ans de son célèbre « Petit Prince » !

Comment s’y rendre ?

Le Paris Air Legend 2021 se déroulera sur l’aérodrome de Melun-Villaroche, situé à cheval sur les communes de Réau et de Montereau sur le Jard. Deux petits villages de moins de 2000 habitants qui voient plus de 40 000 personnes dans les rues pendant ce weekend.

L’aérodrome de Melun-Villaroche se situe à 40 kilomètres au Sud de Paris. Pour s’y rendre en voiture, depuis l’Auroute A5b, les sorties 12 et 13 vous permettront d’arriver au plus près de l’événement.

Pour y venir en train, il faudra emprunter depuis Paris le RER D en direction de Melun et y descendre. Des navettes sont prévues au départ de Melun vers l’aérodrome situé à une quinzaine de minutes. L’aller-retour en navette vous en coûtera 4€ (aller-retour) mais mieux vaut préréserver votre trajet ici.

Combien ça coûte ?

Enfin si vous souhaitez bénéficier d’un tarif préférentiel de 25€ (au lieu de 32€ sur place), il faudra réserver votre entrée en ligne sur le site dédié du PARIS AIR LEGEND 2021. Restauration rapide ou traditionnelle disponibles sur place !

Nous avons la chance inouïe d’habiter au bord des pistes de l’aérodrome. Et, cet événement est attendu chaque année comme une « récompense » ! Ne manquez pas ce meeting si vous êtes dans le coin c’est un magnifique événement !