L’avion supersonique XB-1 obtient sa première autorisation de vol à plus de Mach 1 (1230 km/h)

Les avions de ligne supersoniques actuellement en développement nous promettent, dans un avenir proche, de parcourir de très longues distances en un temps record. À l’heure où j’écris ces lignes, aucun avion de ligne, hormis le Concorde (il y a quelques année), ne dépasse aujourd’hui le mur du son. Pour les plus jeunes d’entre nous, l’avion mythique exploité entre 1976 à 2003 (par Air France et British Airways) transportait des passagers depuis la côte est des États-Unis vers l’Europe en seulement trois heures et demie. Toutefois, en raison d’importantes nuisances sonores, les vols civils dépassant Mach 1 sont aujourd’hui prohibés dans l’espace aérien américain. Mais, malgré cette interdiction, la Federal Aviation Administration (FAA) a délivré récemment sa toute première autorisation spéciale de vol à la société Boom Supersonic, afin de pouvoir réaliser des essais à plus de 1230 km/h. Une première et une décision historique qui ouvre la voie aux vols supersoniques civils.

Des vols supersoniques autorisés dans des zones bien précises

L’autorisation spéciale, la première du genre, a été accordée à l’entreprise, après une « évaluation environnementale approfondie ». Les essais du XB-1 pourront donc être poursuivis dans le complexe R-2508. Les vols supersoniques, quant à eux, devront être effectués dans le couloir de Black Mountain, ainsi que dans une partie de l’espace aérien R-2515. Ce dernier est déjà utilisé pour la recherche et les essais de l’armée américaine.

Une autorisation délivrée après le vol inaugural

Cette autorisation a été délivrée quelques semaines seulement après le vol inaugural réalisé par le XB-1, le 22 mars dernier. À la suite de ce premier vol et l’obtention de l’accréditation, le PDG de l’entreprise, Blake Scholl n’a pas manqué de faire part de son impatience concernant les futurs essais du XB-1. Il a également remercié l’agence gouvernementale chargée des réglementations et des contrôles de l’aviation civile pour son soutien.

Plusieurs essais avant de passer à une vitesse supérieure à Mach 1

Même si le XB-1 est autorisé à voler à une vitesse de plus de Mach 1, l’équipe de Boom Supersonic devra encore réaliser de nombreux vols d’essais pour atteindre ses objectifs. Elle devra tout d’abord évaluer et confirmer les performances de l’avion mais également sa maniabilité. D’après l’équipe, il faudra encore 10 à 20 vols avant que les essais à vitesse supersonique puissent réellement débuter. À noter que les futurs tests dépassant Mach 1 seront effectués par le même pilote qui a suivi le XB-1 lors du vol inaugural. Ils seront par ailleurs progressifs, à savoir Mach 1,1, Mach 1,2 et Mach 1,3. Plus d’informations : boomsupersonic.com. Seriez-vous prêt à prendre un avion de ligne dépassant Mach 1 ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .