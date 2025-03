Le multicuiseur Ninja Combi 12-en-1 va-t-il révolutionner votre cuisine pour 218 € ?

Si comme moi, vous en avez assez d’accumuler les appareils de cuisine qui prennent une place monstrueuse pour un usage occasionnel, le Ninja Combi 12-en-1 pourrait bien être l’électroménager que vous attendiez. Four, friteuse sans huile, autocuiseur, cuiseur vapeur… ce multicuiseur sait tout faire, ou presque ! Et, en ce moment, il est affiché à 218 € au lieu de 279,99 €*, soit une belle réduction de 22 %. De quoi sérieusement me tenter (et faire semblant que je vais devenir un chef étoilé à la maison) ! Alors, cette machine mérite-t-elle son prix promo ? Personnellement, je crois que je vais me laisser tenter par l’aventure Ninja ! Allez, plongeons ensemble dans ses fonctionnalités.

Un appareil qui remplace (presque) toute la cuisine

Avec ses 12 fonctions de cuisson, le Ninja Combi s’attaque à un défi ambitieux : remplacer plus de 10 appareils de cuisine. Frire sans huile, cuire à la vapeur, mijoter, griller, rôtir, faire lever une pâte… tout y passe ! Et, son atout majeur ? Il promet des repas prêts en 15 minutes chrono. Pour avoir testé la cuisson d’un poulet rôti et des frites maison dans un airfryer classique, je confirme : c’est ultra rapide et surtout, le résultat est bluffant. Les aliments restent croustillants à l’extérieur, moelleux à l’intérieur, et on évite l’excès d’huile.

Et, le must ? La grande capacité de 12,5 L permet de cuisiner pour toute la famille, voire pour quelques invités, sans se lancer dans des sessions de cuisson interminables. Ce n’est pas le cas des airfryers classiques… Je dois, par exemple, remplir les deux paniers des mêmes aliments pour cuisiner pour six personnes, entre autres.

Un design pratique et une utilisation intuitive

Côté encombrement, malgré sa grande capacité, il reste 30 % plus compact que d’autres appareils similaires, ce qui est un vrai plus pour les petites cuisines. Avec son écran tactile et sa porte vitrée, il permet de surveiller la cuisson sans ouvrir l’appareil toutes les deux minutes.

Petit bonus qui pourrait grandement être apprécié : la possibilité d’ouvrir la porte en cours de cuisson pour mélanger ou ajuster la préparation sans arrêter le programme. Un détail qui fait toute la différence ! Il s’annonce aussi plutôt silencieux comparé à certains multicuiseurs qui font un bruit de fusée au décollage.

Un rapport qualité-prix intéressant

Au niveau des performances, la puissance de 1780 W promet de faire clairement le job avec des plats cuits rapidement et uniformément. De plus, la diversité des modes de cuisson permet de varier les recettes sans effort. Avec la promotion actuelle à 218 €*, vous bénéficiez d’un appareil polyvalent qui remplace à lui seul four, friteuse sans huile, plaque de cuisson, mijoteuse et bien plus encore. C’est un investissement, certes, mais quand on fait le calcul du prix de tous ces appareils achetés séparément, on comprend vite que c’est une bonne affaire.

Si vous cherchez un appareil capable de tout cuisiner en un temps record, le Ninja Combi 12-en-1 est une option sérieuse, surtout à 218 €* au lieu de 279,99 €. Il simplifie la cuisine, économise de la place et permet de varier les plaisirs culinaires sans effort. Alors, allez-vous succomber à cette promo alléchante, ou préférez-vous garder votre bonne vieille poêle et votre four ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé cet appareil Ninja ou d’autres ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .

