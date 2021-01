Connaissez-vous vraiment tous les bienfaits de la cuisson à la vapeur ?

Que l’on soit débutant ou confirmé, la cuisine est art qu’il faut maîtriser si l’on veut se sustenter ! Il existe des dizaines de modes de cuisson différents qui ont tous leurs avantages et leurs inconvénients ! Mais il existe un mode de cuisson, souvent peu utilisé qui n’offre que des avantages…

La cuisson à la vapeur ! Souvent on associe la cuisson à la vapeur aux régimes diététiques : fausse idée ! Ce mode de cuisson se révèle indispensable à tout cuisinier… Conservation des nutriments, facilité de cuisson, goût préservé… Les cuiseurs vapeurs devraient être présents dans toutes les cuisines ! Ils regorgent de possibilités et de recettes insoupçonnées.

On garde toutes les vitamines !

Les cuissons au four impliquent une cuisson entre 110 et 220°c ! La cuisson à forte température dégrade les vitamines, les oligo-éléments et les enzymes des aliments. A la vapeur, on ne dépasse jamais les 100°c, les vitamines restent donc intactes et le corps peut en profiter !

On ne forme pas de composés toxiques !

A la différence des cuissons à fortes températures, avec la vapeur, il n’y aucun risque de brûler les aliments, tout au plus de trop les cuire. Lorsque votre gratin noircit, les composés chimiques qui s’y forment peuvent être cancérigènes. Idem avec la cuisson au barbecue, les formations de « brûlé » sont encore plus visibles.

On préserve les nutriments !

L’idée reçue qui consiste à penser que cuire les aliments à l’eau est bon pour la santé est à nuancer. En effet, s’il vaut mieux les cuire à l’eau que dans la graisse, le fait de les faire bouillir détruit les nutriments qu’ils contiennent. Ceux-ci se retrouvant dans l’eau de cuisson… Lors d’une cuisson de légume vapeur, la totalité des nutriments restent dans le légume et c’est encore le corps qui en profite.

On sublime les aliments !

Lorsque l’on cuit les aliments au four, ils sont saisis par la haute température et même s’ils semblent avoir bon goût, ils perdent de leur saveur originelle. La cuisson vapeur est un mode de cuisson doux qui permet de cuire sans agresser l’aliment. Faites un test avec un pavé de saumon, au four et à la vapeur, il y a une différence énorme avec le même produit mais une cuisson différente. La cuisson vapeur lui conservera également un moelleux inégalable en cuisson au four ! Quant aux légumes, ils conservent une belle couleur et leurs croquants !

On cuisine léger et serein !

Avec la cuisson vapeur, le beurre et l’huile deviennent inutiles ! Il suffit d’assaisonner les aliments avec des herbes et des épices. La cuisine à la vapeur est la plus légère des cuisines, mais n’empêche pas de réaliser de savoureux petits plats ! Et on peut cuisiner sereinement, sans eau qui déborde ou plat qui crame. Les cuiseurs vapeurs sont tous équipés de minuteur… On enclenche, on remplit d’eau et on peut vaquer à ses autres occupations.

On cuit tout en même temps !

La plupart des cuiseurs vapeurs se présentent avec trois paniers différents… Viande, poisson et légumes peuvent donc être cuits en même temps… En respectant le temps de cuisson pour chacun tout de même… Avec de préférence, la viande ou le poisson dans le panier inférieur et les légumes au-dessus. Cela évitera que le jus du poisson ou de la viande ne coule sur les légumes !

On recycle le jus de cuisson !

Une dernière petite astuce : recycler le jus de cuisson… En effet lors de la cuisson, on récolte forcément un peu de jus dans le réceptacle prévu… Attention cette astuce n’est valable que pour le jus des légumes cuits vapeurs ! Avec l’eau de cuisson agrémentée des saveurs des épices que vous aviez déposées sur vos légumes, réalisez un jus de cuisson pour vos viandes, elles n’en seront que plus savoureuses.

Vous l’aurez compris, la cuisson vapeur est notre mode de cuisson préférée… Investir dans un cuiseur vapeur ne relève pas d’un crédit bancaire et vous en priver serait une erreur !