Trois collégiens dévoilent le Chronodent, une invention qui réinvente le brossage de dents

Le brossage des dents, notamment chez les enfants, est essentiel et même vital pour leur avenir. Ainsi, l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBC) recommande deux brossages par jour chez les enfants de 2 à 6 ans. Mais, franchement, une brosse à dents, même électrique ou en forme d’éléphant, c’est peu engageant, et le brossage des dents est souvent vécu comme une corvée, non ? Une bande de collégiens limougeauds nous prouve que cette corvée peut devenir un plaisir caché dans un gobelet de salle de bain ! Leur invention s’appelle Chronodent : un support de brosse à dents ludique et intelligent, pensé pour les enfants de 3 à 8 ans, qui affiche le temps de brossage avec des LED clignotantes, tout en signalant quand il est temps de changer sa brosse. Découverte de cette invention géniale !

Une idée née dans une salle de bain

Tout est parti d’un constat simple, mais brillant : les petits ignorent toujours combien de temps, il faut se brosser les dents… et n’ont pas très envie de le savoir non plus. Les élèves, observateurs malins de leurs petits frères et sœurs, se sont mis en tête de rendre cette routine plus amusante. Après une étude de marché maison auprès de classes de 6ᵉ, ils comprennent que la majorité des enfants aimeraient un support rigolo avec un signal lumineux pour se repérer. Leurs recherches les mènent à intégrer des LEDs qui s’allument progressivement pendant le brossage, quand elles sont toutes allumées, c’est fini. Simple, malin, et terriblement efficace. Et, le bonus : un voyant indique aussi quand il est temps de changer de brosse.

De la techno, de l’esthétique… et beaucoup de travail d’équipe

En une année seulement, les élèves ont réalisé « un tour de force » avec un travail acharné à raison d’une heure par semaine seulement ! De la programmation sur Arduino à la conception 3D sur SolidWorks, en passant par la fabrication avec imprimante 3D et fraiseuse numérique, tout a été pensé, testé, ajusté. Trois groupes se sont réparti les tâches : l’un pour l’électronique et la programmation, l’autre pour la forme (une girafe stylée et fonctionnelle), et le dernier pour la communication et le mode d’emploi. Une belle illustration de pédagogie active, menée par deux enseignants engagés : M. Jégat en technologie et Mme Pascal en physique-chimie. Avec une heure par semaine pendant une année, les élèves ont non seulement mené à bien un projet concret, mais aussi renforcé leur confiance, leur sens du travail en équipe, et pour certains, confirmé leur vocation. Le travail paie, ces élèves du collège Albert Calmette de Limoges se retrouvent déjà finalistes du prestigieux concours Science Factor.

Un petit objet, de grands apprentissages… et peut-être un avenir prometteur ?

Chronodent, c’est bien plus qu’un simple support de brosse à dents. C’est le résultat d’un projet collectif, intelligent et citoyen, qui vise à rendre le quotidien plus simple et plus autonome pour les enfants, tout en valorisant les filières technologiques dès le collège. Imaginé pour faire gagner du temps aux parents et des points d’hygiène aux enfants, ce prototype pourrait bien trouver sa place dans bien des salles de bains.

Il reste encore à peaufiner quelques détails (basse consommation, appli mobile pour les parents, nouvelles formes d’animaux…), mais la base est solide, le concept validé et l’enthousiasme communicatif. Et vous, seriez-vous prêts à adopter Chronodent, ce support girafe clignotant imaginé par de jeunes collégiens limougeauds pour faciliter le brossage des enfants de 3 à 8 ans ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .