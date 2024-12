Je teste l’imprimante 3D Anycubic Kobra 3 et son chargeur de 4 couleurs Anycubic Ace Pro

Lorsque l’on m’a proposé de tester l’imprimante 3D Anycubic Kobra 3, je ne me suis pas fait prier, connaissant déjà cette marque et l’appréciant. Je dois avouer que j’apprécie les imprimantes 3D, et que j’en possède plusieurs, de quoi me permettre de comparer les différentes machines. Pour ce modèle, vendu sur Geekbuying, j’ai été interpellé par plusieurs propriétés : sa vitesse d’impression, mais surtout le fait qu’elle puisse régir plusieurs couleurs simultanément. De plus, elle est financièrement accessible et s’adresse à tous les utilisateurs, débutants, comme experts. Si, comme moi, vous voulez profiter d’une machine performante et accessible à tous, c’est le moment. L’imprimante 3D Anycubic Kobra 3 Combo est au prix de 379 €* au lieu de 573,18 € (-34 %). Je vous propose de découvrir mon retour d’expérience. C’est parti.

Déballage et montage

Malgré les nombreuses pièces à l’intérieur du carton, le montage est simple et très rapide, comptez environ une trentaine de minutes pour fixer les différents éléments (tête d’impression, cordons, support, etc.) entre eux.

Tout est parfaitement expliqué, et chaque pièce et sachet parfaitement identifié.

Comme je vous l’expliquai en introduction, l’imprimante est fournie avec un chargeur de quatre couleurs.

Le jumelage des deux appareils se fait en quelques secondes, un vrai jeu d’enfant.

Les points forts de l’imprimante 3D Anycubic Kobra 3 Combo

Comme je vous l’ai indiqué, la vitesse d’impression annoncée m’a interpellé. En effet, elle atteint 600 mm/s, ce qui reste l’une des plus rapides que j’ai eue entre les mains. Comparée à d’autres imprimantes 3D, la vitesse d’impression est quasiment doublée, et j’ai pu le vérifier dès mes premiers essais. De plus, elle se dote d’une accélération maximale de 20 000 mm/s² qui lui garantit également des transitions rapides entre les différents mouvements de l’imprimante. Ces deux vitesses cumulées permettent de réduire le temps d’impression, sans rogner sur la qualité. En effet, les pièces imprimées ne présentent quasiment pas d’aspérités, et les transitions sont parfaites.

L’impression multicolore répond-elle à mes attentes ?

En temps normal, pour imprimer de plusieurs couleurs, je dois changer le rouleau de filament. Il en découle évidemment des pièces unicolores. Dans cette imprimante, je peux insérer jusqu’à quatre rouleaux de fils différents, et c’est absolument génial pour créer des pièces originales. Ceci est rendu possible grâce à l’Anycubic Color Engine Pro (ACE Pro). Les quatre rouleaux peuvent être utilisés sur une impression si le modèle le nécessite. D’ailleurs, je dois le reconnaître, j’ai été particulièrement impressionné par la fluidité des changements de couleur pendant l’impression.

Le système de changement de couleurs est vraiment top, et les transitions sont parfaitement maîtrisées. Le résultat, une impression parfaite, multicolore, et sans gaspillage de filament (ou presque). D’ailleurs, concernant les filaments, je peux utiliser plusieurs matières indifféremment comme le PLA, le PETG ou le TPU. Cette imprimante 3D intègre un système RFID pour la reconnaissance automatique des filaments et c’est aussi un énorme avantage… J’insère ma bobine, l’imprimante détecte la matière et la couleur, et se prépare, en autonomie, à lancer l’impression. Cela évite les erreurs de filament, et encore une fois, son gaspillage.

Le séchage intégré, autre fonction particulièrement intéressante !

Lorsque mes imprimantes 3D sont sollicitées sur de longues durées, il m’arrive de rencontrer un problème d’humidité au niveau des filaments, due à la chaleur produite. Bien entendu, un filament humide affecte les impressions, voire les rend impossibles à réaliser. Avec l’Anycubic Kobra 3 Combo, ce souci est désormais un lointain souvenir grâce à la fonction de séchage actif intégrée à l’ACE Pro.

Pour éviter l’humidité, cette imprimante 3D se dote d’un double système de chauffage PTC de 200 watts qui maintient une température constante qui permet de garder les filaments au sec, même pendant des sessions d’impression prolongées de plusieurs heures. Et, ça, c’est vraiment une belle innovation, car je n’ai plus à me soucier de l’humidité qui pourrait altérer mes impressions. De plus, je peux également utiliser cette fonction pour stocker les filaments lorsque je ne les utilise pas, assurant ainsi leur qualité pour les projets futurs.

Précision et stabilité tout aussi impressionnantes !

Décidément, avec l’imprimante 3D Anycubic Kobra 3 Combo, je suis allé de surprise en surprise, et pourtant, je suis un habitué des imprimantes de ce genre. La précision et la stabilité des axes est primordiale pour obtenir des impressions parfaites, et font partie des critères essentiels sur lesquels je ne transige pas. Pour cette imprimante 3D, l’axe Z est équipé d’une tige à double filetage, ce qui réduit considérablement la résistance et garantit un mouvement fluide et précis.

Quant à l’axe XY, il utilise, lui, un double noyau métallique et des roulements SG15, assurant une durabilité et une résistance à l’usure exceptionnelles. J’ajouterai dans ce paragraphe, consacré à la précision et à la stabilité, qu’elle ajoute une corde à son arc. En effet, elle se dote d’un capteur accéléromètre (capteur G) qui est un système intelligent qui permet de détecter les vibrations indésirables et d’ajuster en temps réel les mouvements de l’imprimante. Tous mes essais furent concluants : précision extrême des pièces imprimées, c’est indéniable.

Les autres fonctions de cette imprimante 3D

Ses qualités techniques m’ont convaincu de l’efficacité de cette machine, qui, en plus, arbore un design sympa, et pas trop « voyant ». Si je devais citer d’autres fonctionnalités qui m’ont parue essentielles, ce serait la mise à niveau automatique via LeviQ 3.0, qui permet de m’éviter les ajustements manuels souvent fastidieux. Je citerai aussi la détection de colmatage des buses, car j’ai parfois cherché longtemps pourquoi mon imprimante ne fonctionnait alors qu’il m’aurait suffi de déboucher la buse.

Enfin, j’ajouterai une dernière fonction que j’ai trouvée intéressante et disponible dorénavant sur la plupart des modèles. L’imprimante 3D Anycubic Kobra 3 Combo dispose d’une fonction de reprise automatique ! Et, c’est extrêmement commode en cas de coupure de courant, ou d’une rupture inopinée du filament en plein travail. Dans les faits, la reprise n’est cependant pas parfaite, voir la photo ci-dessous.

Avant de conclure, je vous rappelle la promotion en cours avec une réduction de 34 %, et un au prix de 379 €* au lieu de 573,18 €. C’est peut-être le moment de vous équiper, pour réaliser vos cadeaux de Noël personnalisés, ou pour vos futurs bricolages. La qualité et la performance sont au rendez-vous, ce serait dommage de manquer la promotion !

Ma conclusion sur le test de cette imprimante

Après plusieurs semaines d’utilisation, je suis convaincu que l’Anycubic Kobra 3 Combo est l’une des meilleures imprimantes 3D du marché, surtout pour ceux qui recherchent la vitesse, la polyvalence et la fiabilité. Sa capacité à imprimer en multicolore, ses fonctions de séchage de filament et sa précision en font un outil de choix pour les créateurs exigeants. Si vous êtes à la recherche d’une imprimante 3D performante et prête à répondre à vos besoins créatifs, l’Anycubic Kobra 3 Combo mérite toute votre attention.

Les plus

Facile à monter

Facile à prendre en main

Une impression rapide et précise

Le chargeur 4 couleurs

Les moins

Une reprise d’impression après coupure perfectible

Toutes les spécifications techniques de l’imprimante

Poids de la machine : environ 9,2 kg

Température du lit chauffant : 110 °C température maximale du lit chauffant

Température de la buse : 300 °C température maximale de l’extrémité chaude

Dimensions de la machine : 452,9 (L) x 504,7 (l) x 483 mm (H)

Écran tactile de 4,3 pouces

Poids net de l’ACE Pro : environ 4,6 kg

Impression multicolore : 4 couleurs, extensible à 8 couleurs

Matériau d’impression : PLA, PETG, TPU

Vitesse d’impression : 600 mm/s Vitesse d’impression max.

Dimensions d’impression : 250 × 250 × 260 mm

Alimentation : 400 W

Dimensions de l’ACE Pro : 365,94 (L) x 282,8 (l) x 234,5 mm (H)

*Le prix a été relevé le 26 août 2024, NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier, par le site vendeur.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez

Imprimante 3D Anycubic Kobra 3 et le chargeur quatre couleurs Anycubic Ace Pro. Qualité d'impression Design Montage Prise en main Fonctionnalité(s) Reprise d'impression Volume sonore Rapport Qualité / Prix Comme un jeu d'enfant Après plusieurs semaines d'utilisation, je suis convaincu que l'Anycubic Kobra 3 Combo est l'une des meilleures imprimantes 3D du marché, surtout pour ceux qui recherchent la vitesse, la polyvalence et la fiabilité. Sa capacité à imprimer en multicolore, ses fonctions de séchage de filament et sa précision en font un outil de choix pour les créateurs exigeants. Si vous êtes à la recherche d'une imprimante 3D performante et prête à répondre à vos besoins créatifs, l'Anycubic Kobra 3 Combo mérite toute votre attention. User Rating: 4.55 ( 1 votes)