Test de l’imprimante 3D Adventurer 5M Pro de FlashForge, « simple comme un jeu d’enfant »

Vous êtes passionnés de créations en tous genres et aimez offrir des présents fabriqués de vos mains, et avec vos idées ? Ou vous êtes créateur professionnel, et cherchez un moyen d’augmenter votre productivité, et accessoirement vos ventes ? Si votre domaine de prédilection se situe dans l’impression 3D et que vous maîtrisez l’art des filaments en tous genres (ou pas), nous avons peut-être déniché l’outil idéal. Cet outil, c’est l’imprimante 3D Adventurer 5M Pro de FlashForge qui, avec ces nombreuses fonctionnalités, devrait satisfaire la moindre de vos envies. J’ai pu tester cette imprimante 3D très prometteuse et apparemment facile à utiliser. Va-t-elle tenir ses promesses ? Voici mon retour d’expérience.

Déballage et montage (ça va être rapide)

L’imprimante 3D Adventurer 5M Pro de FlashForge un livré dans un petit carton. Elle est très bien protégée par de la mousse, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il y a longtemps que je n’avais pas testé une imprimante 3D, et je me souviens des premiers modèles livrés totalement en kit. Aujourd’hui, l’imprimante est déjà assemblée (plug and play) ce qui va me faire gagner beaucoup de temps.

L’imprimante est livrée avec quelques accessoires et outil pour retirer les vis de protection. De plus, nous avons également une notices, un tube de colle pour améliorer l’adhérence au support, une petite bobine de PLA et une clé USB avec les logiciels et quelques fichiers d’objet 3D à imprimer.

Une des premières choses à faire est de retirer les vis de protection pour désolidariser le plateau d’impression. Les vis sont parfaitement identifiées par des flèches jaunes (simple, mais redoutablement efficace).

On fixe ensuite le support de bobine au dos de la machine. Je pense qu’il aurait été sans doute plus judicieux de le placer sur le côté, mais bon, c’était peut-être impossible techniquement. L’emplacement est aussi identifié par deux flèches jaunes (encore une fois, merci). Le montage est terminé, comme promis, c’était très rapide, moins de 10 minutes.

Premier démarrage et prise en main

Au premier démarrage l’imprimante lance un nivellement automatique, terminé les calibration manuelle avec une feuille de papier. Cette dernière peut être branché au réseau avec un câble RJ45, mais elle est dotée du Wifi, il serait dommage de s’en priver.

Pour l’appairage avec le logiciel (FlashPrint), il est pratiquement automatique. L’imprimante est reconnue en quelques seconde par le programme. On en profite donc pour lancer un fichier test d’impression (un cube) intégré dans la mémoire de la machine.

Pensez à mettre FlashPrint à jour, sinon vous ne pourrez pas ajouter l’imprimante.

Quels sont les points forts de l’imprimante

La première fonctionnalité à souligner sur l’imprimante 3D Adventurer 5M Pro de FlashForge est sa vitesse maximale d’impression de 600 mm/s. Les connaisseurs reconnaîtront que la vitesse est, pour le moins, impressionnante. Et, c’est cette vitesse qui vous permettra de produire encore et toujours plus, pour proposer des nouveautés à vos clients en un temps record. Couplée avec une extrudeuse puissante qui chauffe très rapidement, l’imprimante 3D Adventurer 5M Pro de FlashForge vous garantit donc des performances exceptionnelles.

La seconde fonctionnalité importante concerne la surveillance de la caméra à distance. Grâce à elle, vous pouvez suivre le déroulement de vos impressions, même si vous n’êtes pas auprès de votre imprimante. En d’autres termes, vous lancez l’impression, vous vous installez devant une série, et surveillez de temps à autre que tout se déroule sans accroc ! Au pire, si un problème survenait, elle saurait immédiatement vous alerter, vous serez serein en toutes circonstances. Vous n’aurez pas non plus à vous inquiéter des interruptions d’impression dues aux filaments épuisés. En effet, elle vous avertira de l’arrivée au bout du rouleau, afin de pouvoir en ajouter pour terminer votre impression.

Santé et sécurité, au cœur de l’imprimante 3D

Travailler chez soi, dans un environnement familier et rassurant, ne veut pas dire faire l’impasse sur la sécurité, ni sur la santé. Que ce soit pour vous, ou pour celles et ceux qui partagent votre lieu de travail qu’est votre maison. Pour protéger les utilisateurs actifs, comme les utilisateurs passifs, l’imprimante 3D Adventurer 5M Pro de FlashForge se dote d’un double système de filtration d’air, avec une circulation interne et externe, assurant un environnement d’impression propre et sûr. Le filtre HEPA et le charbon actif bloquent efficacement 99 % des particules et des COV. Cette filtration permet de ne pas exposer ceux qui gravitent autour de l’imprimante, aux particules volatiles que dégage une imprimante 3D.

Silence et économies aussi au programme

Le bruit produit par une imprimante 3D peut vite se transformer en enfer pour celles et ceux qui le subissent. De plus, et même si vous bénéficiez d’un tarif heure creuse, il est quasiment impossible de la faire fonctionner la nuit, au risque d’empêcher tout le monde de dormir. L’imprimante 3D Adventurer 5M Pro de FlashForge fonctionne de manière silencieuse avec un niveau sonore de seulement 50 dB sur le papier (57,5 dB selon mes mesures). On peut remercier le carénage intégral.

Vous pourrez donc l’isoler dans votre bureau, elle ne dérangera personne. De plus, comme elle dispose d’une fonction « arrêt automatique », elle suspendra son impression à la moindre erreur détectée, pendant la nuit, par exemple. Et, au matin, vous ne retrouverez pas un enchevêtrement non identifié de filaments, mais une pièce en attente de résolution du problème. Cette fonction participe aux économies de filament, d’énergie et minimise le risque de pertes de matériaux consommables.

Connectivité, volume d’impression et compatibilité

Avec cette imprimante 3D, vous allez pouvoir profiter de votre temps libre et la laisser travailler à distance ! En effet, elle se connecte en Wi-Fi, ce qui vous permet de contrôler à chaque instant l’état d’avancement de vos travaux. De plus, avec son un volume d’impression généreux de 220 × 220 × 220 mm, l’Adventurer 5M Pro propose un espace conséquent pour réaliser des modèles de grande taille avec une grande précision. Et, sa conception entièrement fermée, unique en son genre, garantit une stabilité thermique pour des résultats optimaux.

Sa facilité d’utilisation est également une caractéristique clé de l’Adventurer 5M Pro. En effet, la configuration se fait en 10 minutes seulement. Une fonctionnalité qui la rend accessible tant aux débutants qu’aux utilisateurs expérimentés. De plus, son système de mise à niveau automatique en un clic élimine la complexité du calibrage manuel, ce qui pour un novice en la matière est un point absolument essentiel.

Pour terminer, sachez qu’elle dispose d’une compatibilité avec de nombreux matériaux et que ses buses interchangeables vous permettront de choisir des filaments dont la taille variera de 0,25 mm à 0,8 mm. Quant aux filaments possibles, l’imprimante 3D Adventurer 5M Pro de FlashForge est compatible avec une large gamme de matériaux, notamment le PLA, le PETG, le PLA-CF, le PETG-CF, et bien d’autres.

Conclusion

Que dire en conclusion à part que cette imprimante 3D est un petit bijou de technologie ! Elle imprime à une vitesse impressionnante et les premiers tests sont extrêmement prometteurs. La qualité d’impression est très bonne, elle est silencieuse, prête à l’emploi et ses fonctionnalités (Wifi, écran tactile, support magnétiques, caméra intégrée, etc.) sont très nombreuses. L’écran tactile est un peu capricieux quelques fois, mais cela vient sans doute des gros doigts. Si cette imprimante vous intéresse, sachez qu’elle est actuellement en promotion sur Geekbuying. L’imprimante 3D Adventure 5M Pro est proposé au prix de 499 € au lieu de 643,11 €, un excellent rapport qualité / prix. C’est donc une réduction de 22 % qui vous attend pour vous offrir l’imprimante 3D qui satisfera les esprits créatifs les plus fous !

Les plus

Une impression rapide et précise

Plug and play

Une prise en main intuitive et à la portée de tous

Silencieuse

Les moins

Un écran tactile un peu capricieux

Le placement du support de bobine au dos de la machine

Toutes les caractéristiques techniques

Quantité d’extrudeuse : 1

Précision d’impression : ±0,2 mm (Test d’un cube de 100 mm)

Précision de position : Axe X/Y : 0,0125 mm ; Axe Z : 0,0025 mm

Épaisseur de couche : 0,1-0,4 mm

Taille de construction : 220 × 220 × 220 mm

Diamètre de la buse : 0,4 mm (par défaut) ; 0,6 mm/0,8 mm/0,25 mm (en option)

Vitesse d’impression standard : 300 mm/s

Vitesse maximale de l’extrudeuse : 600 mm/s

Température la plus élevée de l’extrudeuse : 280 Celsius

Type de filament : PLA/PETG/TPU (buse de 0,4 mm) ; PLA-CF/PETG-CF (buse 0,6/0,8 mm)

Alimentation : Entrée : AC 100-240 V, 50/60 Hz, 350 W

Logiciel de découpage : FlashPrint 5

Type de fichier d’entrée/sortie : Entrée : 3MF/ STL / OBJ/FPP/ BMP/PNG/JPG/JPEG ; Sortie : GX/G

Connexion d’impression : Disque USB / WIFI / Ethernet

Certification : CE / FCC / RoHS / UKCA / PES / KC

Température de fonctionnement : 15-30 Celsius

Système d’exploitation compatible : Win XP/Vista/7/8/10, Mac OS, Linux

Logiciel de découpage compatible : Prusa Slicer/Cura /Orca Slicer

Prise en charge du réglage du lit chauffant : 110

Conception fermée : oui

Nivellement auxiliaire : Nivellement entièrement automatique en un clic (capteur de pression de la plate-forme)

Rappel d’épuisement du filament : oui

Lit d’impression remplaçable : oui

Continuer la dernière impression lors de la mise hors tension : oui

Arrêt automatique : oui

Capteur de porte intelligent : non

Écran LCD tactile : 4,3 pouces

Système de température et de circonférence constantes : non

Surveillance de caméra à distance : oui

Vidéo accélérée : oui

WIFI sans fil : oui

Ethernet : oui

USB Stick Interface : oui

Filet de filtre à air : circulation interne + circulation externe (HEPA 13 + charbon actif) Lit d’impression magnétique : oui, lit d’impression en verre

PEI : non Nuage : oui Bruit : Mode faible bruit : 50 dB ; Mode standard : 55 dB

Poids du produit : 14,5 kg