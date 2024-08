Test de la Creality K1 (version rouge), une excellente imprimante pour débuter l’impression 3D

Vous aimez créer des objets originaux, ou fabriquer de petites pièces pour réparer certains petits appareils ? C’est peut-être d’une imprimante 3D dont vous avez besoin ? Je vous invite donc à découvrir une imprimante 3D performante et aisée à maîtriser : l’imprimante 3D Creality K1C en offre promotionnelle sur le site Geekbuying.com. C’est certainement le moment de vous équiper avec une imprimante 3D de qualité professionnelle. En ce moment, et pour quelques jours seulement, elle est vendue au prix de 495 €* au lieu de 699,01 € soit 30 % de réduction sur le site Geekbuying.com avec le code promotionnel : NNNFRDK1C. J’ai eu l’occasion de la tester pendant quelques semaines. Voici mon retour d’expérience.

Déballage et installation

L’imprimante 3D est livrée dans un petit carton. La machine et les pièces sont parfaitement protégées et calées pour le transport. De plus, il est important de suivre les conseils liés au déballage disponible sur le dessus du carton, pour éviter de l’endommager.

Le contenu du colis

Nous retrouvons de nombreuses pièces et accessoires à l’intérieur du carton. Pas de panique, son montage est simple et rapide. De nombreux accessoires et outils ne serviront pas immédiatement.

Une imprimante 3D

Un écran tactile

Une bobine de filament

Une clé et un tournevis

Une goupille traversante de 1,2 mm

Un kit de poignée de porte

3 vis d’étagère M3 * 18

Une pelle pour décoller les pièces

Une clé USB

Un guide rapide

Une vis d’étagère M3 * 12

Un tube

Un cordon d’alimentation

Une carte de service après-vente

Une pince coupante

Une clé à douille M6

Un kit de filtre à air

Le montage de la machine

Comptez une vingtaine de minutes pour assembler la machine. Les étapes sont très simples, mais minutieuses. Dans un premier temps, vous devrez retirer les trois vis de fixation du plateau (sécurité), identifiées par des flèches jaunes, puis fixer la poignée de porte (aimantée).

On fixe ensuite l’écran tactile sur les crochets et sa nappe de connexion.

Enfin, on fixe le filtre et le support de bobine au dos de la machine

Appairage avec l’application

Pour terminer, vous devrez appairer la machine avec l’application dédiée Creality Cloud, disponible sur Android et iOS. Il suffit de suivre les étapes indiquées à l’écran, rien de compliqué.

Quels sont les points forts de cette imprimante 3D ?

L’imprimante 3D Creality K1C est un choix idéal aussi bien pour les novices que pour les passionnés de l’impression 3D. Dotée d’une interface conviviale et de performances fiables, cette imprimante propose une expérience d’impression 3D sans faille pour une variété de besoins. Par exemple, grâce à son extrudeur sans obstruction, la Creality K1C offre une impression 3D fluide et fiable, réduisant ainsi les risques de blocages et garantissant des résultats constants. De plus, elle dispose d’un calibrage automatique qui permet une mise à niveau mains libres, simplifiant par conséquent le processus de préparation avant l’impression.

Elle se dote aussi d’une buse tri-métal « Licorne » rapide à remplacer, offrant également une durabilité et une précision exceptionnelles pour des impressions de qualité supérieure. Une autre particularité étant qu’elle s’équipe d’une caméra IA observatrice intégrée, qui vous permet de surveiller vos impressions en temps réel et à distance. Pratique pour éviter les impressions ratées découvertes au dernier moment, mais la qualité d’image n’est vraiment pas folle (vidéo en fin d’article).

L’imprimante Creality K1C, version améliorée de la K1 !

Creality a choisi de ne pas proposer de nouveau modèle, mais d’améliorer la K1, avec une vitesse d’impression maximale allant jusqu’à 600 mm/s et quelques fonctionnalités supplémentaires. C’est, par exemple, le cas de son design élégant, d’une nouvelle chambre plus robuste, de l’ajout d’une caméra AI ou encore de la buse licorne dont je viens de vous parler. Le volume de construction de 220 × 220 × 250 mm a lui aussi, bénéficié d’améliorations, le rendant plus grand et permettant, par conséquent, de fabriquer de plus grandes pièces ! La précision est aussi plus performante, grâce notamment à la caméra AI et sa chambre améliorée. La K1C conserve, en revanche, le même écran tactile, toujours aussi fluide, aisé à maîtriser, qui permet la navigation rapide, intelligente et intuitive dans les programmes de l’imprimante.

De plus, grâce à une accélération de 20 000 mm/s², la Creality K1 peut atteindre une vitesse de 600 mm/s en seulement 0,03 seconde, ce qui la rend jusqu’à 12 fois plus rapide que d’autres imprimantes FDM disponibles sur le marché. Son extrémité chaude en alliage de titane de haute qualité permet une impression facile jusqu’à 300 °C. En combinant cela avec l’extrudeuse à entraînement direct sans obstruction, dotée d’une force d’extrusion de 50N, vous pouvez utiliser une variété de matériaux tels que le PLA, l’ABS, le PETG, le TPU, le PA et le PC sur le K1C. Vous pouvez également passer sans effort à une buse en acier inoxydable trempé pour imprimer des filaments abrasifs comme le PA-CF, sans aucun problème.

Focus sur l’impression en fibre de carbone

La K1C élargit ses horizons en permettant l’utilisation de filaments renforcés de fibre de carbone. Profitez de la robustesse mécanique et de la stabilité dimensionnelle offertes par des matériaux comme le PET-CF et bien d’autres, ce qui en fait un choix idéal pour une multitude d’applications, allant des gabarits et des fixations aux prototypes. L’impression en fibre de carbone avec la K1C est une expérience repensée, proposant des opérations sans souci et intelligentes du début à la fin.

Focus sur le calibrage automatique en un seul clic et sur la caméra AI

En un simple clic, l’imprimante réalise des autotests, ajuste automatiquement le nivellement, corrige le décalage Z et vérifie la forme des entrées, éliminant ainsi la nécessité d’un fastidieux nivellement manuel.

Quant à la caméra AI intégrée, elle ajoute une couche supplémentaire d’intelligence à votre expérience d’impression 3D. Elle est capable de détecter les erreurs, de surveiller les progrès et vous procure une surveillance à distance via Creality Print ou Creality Cloud APP.

Focus sur le refroidissement

La Creality K1C dispose de trois ventilateurs intégrés pour des travaux qui peuvent allègrement se prolonger sur la durée ! Le premier ventilateur Hotend est conçu pour réduire au minimum la transmission de chaleur.

Le second est un ventilateur de refroidissement des pièces qui assure un durcissement instantané des PLA. Enfin, le ventilateur auxiliaire contribue à améliorer la qualité d’impression globale. Il se positionne sur le côté de la chambre d’impression, et favorise le refroidissement uniforme du modèle.

Conclusion

Est-ce que la Creality K1 est une bonne imprimante 3D ? J’ai envie de répondre un grand oui, surtout si vous débutez en impression 3D. La qualité d’impression est excellente et la prise en main est très simple et intuitive. Le seul défaut que je lui trouve, c’est la qualité du rendu vidéo (vidéo YouTube en fin d’article). Je vous rappelle le prix très correct de l’imprimante 3D Creality K1C : 495 €* au lieu de 699,01 € soit 30 % de réduction sur le site Geekbuying avec le code promotionnel : NNNFRDK1C.

Les plus

Une installation rapide

Une prise en main à la portée des néophytes

Un design moderne et entièrement caréné

Une qualité d’impression très correcte

Les moins

La qualité des vidéos est médiocre

Toutes les caractéristiques techniques de l’imprimante 3D Creality K1C

Marque : Creality

Type : imprimante 3D

Modèle : K1C

Couleur : rouge

Technologie d’impression : FDM

Volume de construction : 220 × 220 × 250 mm

Vitesse d’impression : ≤ 600 mm/s (Test avec Hyper PLA)

Accélération : ≤ 20 000 mm/s2

Précision d’impression : 100 ± 0,1 mm

Hauteur de couche : 0,1-0,35 mm

Extrudeuse : extrudeuse à entraînement direct sans obstruction

Filament Diamètre : 1,75 mm

Diamètre de la buse : 0,4 mm (compatible avec une buse de 0,6/0,8 mm)

Température de la buse : ≤ 300 ℃

Température du lit chauffant : ≤ 100 ℃

Surface de construction : plaque de construction flexible PEI

Mode de mise à niveau : nivellement automatique mains libres

Transfert de fichiers : USB, lecteur, Wi-Fi

Écran d’affichage : écran tactile couleur 4,3″

Caméra Al : oui

Al LiDAR : oui

Récupération de perte de puissance en option : oui

Capteur d’épuisement du filament : oui

Mise en forme de l’entrée : oui

Kit d’éclairage : oui

Mode veille : oui

Tension nominale : 100-240 V, 50/60 Hz

Puissance nominale : 350 W

Filaments pris en charge : ABS, PLA, PETG, PET, TPU, PA, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF

Format de fichier imprimable : G-Code

Slicing Logiciel : Creality Print, Cura 5.0, et version ultérieure

Formats de fichiers pour le découpage : STL, OBJ, 3MF

Langues de l’interface utilisateur : anglais, espagnol, allemand, français, russe, portugais, italien, turc, japonais, chinois

Poids du produit : 12,4 kg

Poids du colis : 16 kg

Taille du produit (L × l × H) : 355 × 355 × 482 mm

Taille du colis (L × l × H) : 428 × 428 × 567 mm

*Le prix a été relevé le 1 aout 2024, nous ne sommes pas responsables d’une modification de prix par le site vendeur.

