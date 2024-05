Comment nos ancêtres se lavaient-ils les dents avant l’invention du dentifrice ?

Quotidiennement, il est un geste que nous devrions effectuer au moins deux fois par jour : nous brosser les dents. Et, voici ce que préconise le site Améli.fr : « il est recommandé de se brosser les dents au moins deux fois par jour, avec un dentifrice fluoré ». Arrêtons-nous sur les deux derniers mots de cette phrase « dentifrice fluoré ». À l’évidence, en 2024, nous ne posons plus la question de savoir comment nous brosser les dents. Qu’il soit en tube, solide ou à croquer, le dentifrice fluoré est l’allié indispensable de notre hygiène bucco-dentaire. Les premiers dentifrices en pâte commercialisés dans des pots en porcelaine sont l’invention de Colgate au XIXᵉ siècle. Mais, comment faisaient nos ancêtres, avant cette pâte révolutionnaire, pour se brosser les dents. Je vous propose un petit retour dans le passé !

Les premières traces de dentifrice

Je ne vous parle pas ici des traces blanchâtres que laisse le dentifrice autour de la bouche, sur les vêtements, ou sur le lavabo. Non, ce sont les premières traces historiques concernant l’apparition du dentifrice. La première mention connue d’une substance semblable à un dentifrice remonte à un manuscrit égyptien datant du IVe siècle avant J.-C. Elle fait référence à une préparation composée de sel, de poivre, de feuilles de menthe et de fleurs d’iris. Les anciens Égyptiens, quant à eux, utilisaient un mélange de cendres et d’argile à des fins d’hygiène dentaire, selon Wikipédia. En analysant, on retrouve le sel pour « brosser » les dents, le poivre pour désinfecter, et peut-être la menthe et l’iris pour le goût et l’haleine.

Le dentifrice des Néandertaliens ?

Les scientifiques ne peuvent pas l’affirmer, car les restes sont peu nombreux, mais il se pourrait que bien avant les Égyptiens, soit voilà plus de 400 000 ans. Des archéologues ont, en effet, retrouvé des restes de molaires humaines dans une grotte en Croatie. Près de ces molaires, une sorte de cure-dent fabriqué en os aurait pu servir de « brosse à dents ». À la suite de cette découverte, les chercheurs ont suggéré que les Hommes de Néandertal utilisaient des morceaux d’os et des herbes dures pour se brosser les dents. Plus tard, les dentifrices ont été conçus à base de coquilles d’escargot ou d’huitres chez les Perses, ou de charbon de bois, chez les Romains.

Et, la brosse à dents, elle date de quand ?

Si vous suivez l’émission Koh Lanta, vous savez que les aventuriers utilisent de la cendre de bois, de l’eau, et leurs doigts pour se brosser les dents. Les premières brosses à dents auraient été découvertes dans des tombeaux égyptiens datant de 3 500 avant notre ère. À cette époque, les brosses à dents se présentaient sous la forme d’un amas de brindilles qu’il fallait mâchouiller pour obtenir le brossage. Les brindilles, elles, étaient issues d’arbre spécifique aux vertus antimicrobiennes, comme le Salvadora Persica ou le Miswak.

La première brosse à dents, qui ressemble à celle que l'on utilise chaque jour, serait apparue, elle, en Chine entre le 7ᵉ et le 10ᵉ siècle avant notre ère. Elle était le symbole des plus fortunés et fabriquée en poil de porc ! Et, vous, votre dentifrice, plutôt cendres de bois, dentifrice en pâte, ou dentifrice solide ?