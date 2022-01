Faut-il mouiller sa brosse à dents avant ou après le dentifrice ?

Certains gestes d’hygiène sont appris à l’enfant dès son plus jeune âge. Parmi eux, le brossage des dents est l’un des plus important afin d’éviter tout problème dentaire. Cependant, il s’avère que nous n’avez pas tous appris le même protocole.

Selon les spécialistes, un brossage des dents doit être effectué deux fois par jour et durer 2 à 3 minutes. Le dentifrice utilisé ne peut pas être n’importe lequel puisque celui-ci doit contenir du fluorure. Mais quel est le véritable protocole pour bien se brosser les dents ?

Faut-il mouiller la brosse à dents ?

Comme tous débats, celui du mouillage de la brosse à dents à fait son apparition sur le réseau social Twitter. Celui-ci pose différentes questions: faut-il mouiller notre brosse à dents ? Doit la mouiller avant ou après avoir mis le dentifrice ?

Pour chacune des questions, les réponses varient selon les habitudes de chacun. Certains ne mouillent pas le dentifrice afin d’éviter de diluer le fluorure qu’il contient. D’autres n’hésitent pas à passer leur brosse à dent sous l’eau avant de commencer le brossage des dents afin d’éliminer les possibles bactéries. Plus étonnant encore, certaines personnes appliquent leur dentifrice directement sur leurs dents et viennent les nettoyer à l’aide d’une brosse à dents mouillée.

Autant dire qu’avec tant d’avis différents, il est assez facile de savoir quel est le meilleur protocole à adopter pour une hygiène dentaire irréprochable. Le mieux étant toujours de se référer aux conseils de spécialistes !

Le protocole recommandé par les spécialistes

Malheureusement, les dentistes eux-mêmes ne tombent pas en accord quant au brossage des dents. En effet, les avis sont partagés, et tous ont des arguments valables.

M.Nigel, spécialiste, conseil de ne pas mouiller la brosse à dents. En effet, le fait de mouiller les poils de votre brosse à dents les affaiblit; ainsi, le brossage se révèle beaucoup moins efficace. Quant à la durée et à la fréquence: deux fois par jour pendant 2 minutes.

Le professeur Damien Walmsley, conseiller scientifique de l’association dentaire britannique, possède une opinion différente. Selon lui, qu’importe que la brosse à dents soit mouillée tant que votre dentifrice contient du fluorure. Celui-ci est l’élément le plus important de l’hygiène dentaire. Tout comme son confrère, Damien Walmsley conseille un brossage de dents deux fois par jour et pendant 2 minutes.

Quoi qu’il en soit, le premier lavage des dents doit être exécuter au réveil, avant ou après le petit déjeuner. Le second quant à lui, doit impérativement avoir lieu après le dîner au moment de se coucher. Cela empêche les bactéries de proliférer durant la nuit.

Quelques conseils pour avoir des dents en bonne santé

Il arrive que parfois nous soyons victime d’une carie même en se brossant les dents chaque jour. La raison est simple, le brossage des dents n’est pas effectué correctement. Pour éviter cela, voici quelques conseils.

Tout d’abord, la durée et la fréquence sont importante lors du brossage des dents. Celui avant de se coucher est le plus important puisque les bactéries ont plus de chances de proliférer durant la nuit. De plus, votre dentifrice doit obligatoirement contenir du fluorure.

Il est également essentiel de brosser toute la surface dentaire, qu’elle soit intérieure ou extérieure. Pour finir, rincer votre bouche afin d’enlever l’excès de dentifrice. Attention à ne pas trop rincer vos dents, cela enlèverait le fluorure qui les protège. Vous possédez maintenant toutes les clés pour pouvoir croquer la vie à pleine dents !