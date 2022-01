Pourquoi les dents de sagesse apparaissent-elles si tard ?

Les dents de sagesse, ce sont les troisièmes molaires tout au fond des arcades dentaires. L’apparition des dents de sagesse montre que la personne a passé l’âge de la puberté. D’ailleurs, certaines personnes décident de les enlever puisqu’elles poussent souvent dans la mauvaise direction et peuvent changer la structure des dents de la personne. Il est possible que ces dents apparaissent tout au long de la puberté ou encore très tard dans l’âge adulte. D’ailleurs, les dents de sagesse apparaissent le plus fréquemment après la puberté puisqu’au fur et à mesure qu’une personne grandit, sa mâchoire s’élargit et laisse de la place aux autres dents.

L’apparition des dents de sagesse

Normalement, les dents de sagesses sont considérées comme des molaires qui aident à mastiquer les aliments. En effet, les anthropologues avancent que dans les temps anciens, les hommes suivaient un régime dur avec de la viande et de la nourriture crue. Cela a causé le rallongement de la mâchoire et a permis aux dents de sagesses de pousser rapidement. En revanche, les hommes modernes favorisent plutôt un régime mou donc la mâchoire ne s’est plus développée rapidement.

De plus, ce n’est que vers l’âge adulte que l’on a le plus besoin des dents de sagesses car elles servent plutôt à broyer les aliments durs. Ces dents aident aussi les personnes qui ont perdu précocement leurs molaires définitives. Pour information, c’est vers l’âge de 6 ans qu’un enfant commence à perdre ses premières dents de lait. Vers 12 ans, celles-ci sont remplacées par des dents définitives. Les dents de sagesses surviennent donc vers l’âge de 17 ans ou 21 ans ou même plus tard. Leurs apparitions sont d’ailleurs assez douloureuses.

Les dents de sagesses peuvent causer des problèmes ?

La douleur n’est pas souvent un motif d’extraction des dents de sagesse mais cette extraction peut prévenir certains problèmes de santé comme l’infection des gencives. D’ailleurs, les dentistes ne conseillent pas l’extraction des dents de sagesses après 27 ans car il y d’énormes risques qui peuvent survenir tels que les dommages des nerfs voisins.

Il existe néanmoins des personnes qui n’ont pas de dents de sagesses et d’autres qui ont des paramolaires ou quatrièmes molaires. La situation varie donc selon la croissance de la personne. Certaines personnes décident également de ne pas les extraire puisqu’il est possible que leur mâchoire puisse supporter la présence de ces dents. Quoiqu’il en soit, certains dentistes recommandent de les enlever car en vieillissant, les gencives se rétractent et les dents de sagesses peuvent les transpercer.