Guide d’achat : comment choisir ses ampoules électriques ?

Depuis quelques années déjà, les ampoules à incandescence n’existent plus… Souvenez-vous de ces filaments qui claquaient à la moindre surtension. Aujourd’hui, les ampoules consomment moins d’énergie et durent beaucoup plus longtemps.

Cependant, il existe pléthore de modèles et de formes et il faut pouvoir s’y retrouver lorsqu’il faut les changer. LED, tubes, fluocompactes, classiques ou décoratives, elles n’ont pas toutes les mêmes fonctions ni la même intensité. Toujours est-il que pour faire des économies d’énergie, le type d’ampoule est primordial. Mais quels sont les différents types d’ampoule et comment les choisir ?

Les ampoules fluocompactes

Ces ampoules sont également connues pour être « à économie d’énergie ». Elles sont adaptées à l’intérieur comme à l’extérieur et ont une durée de vie estimée entre 6 et 12 ans. Côté consommation, c’est 80% de moins que nos vieilles ampoules. Ces ampoules sont parfaites dans les pièces où l’allumage est constant ou fréquent mais ne sont pas compatibles avec les variateurs. Elle s’allume progressivement et ne correspondent donc pas aux endroits de passage où l’on a besoin de lumière forte immédiate : véranda, escalier ou garage.

L’ampoule LED

Les ampoules LED sont les plus plébiscitées par les consommateurs. Et pour cause, elles durent entre 15 et 20 ans et permettent une consommation de 90% en moins par rapport aux ampoules à incandescence. Une ampoule pour la vie ou presque ! Elles ne chauffent pas et peuvent convenir pour les lampes de table, de bureau ou les éclairages de salle de bain. A l’intérieur comme à l’extérieur, elles sont indispensables dans une maison. Deux éclairages disponibles pour les ampoules LED :

Puissant pour les pièces à vivre

Balisant pour les lampes ou les éclairages d’appoint

Les ampoules halogène éco

Plus économique que l’halogène classique, elle consomme 20 à 30% de moins qu’une ampoule halogène basique. D’une durée de vie de 2 ans environ, elles sont parfaites pour les projecteurs à détection de passage en extérieur et compatibles avec un variateur. La lumière est forte et instantanée.

Les ampoules décoratives

En forme de flammes ou en longues, elles se réservent à une lumière douce ou à un éclairage de bureau par exemple. Le choix est large quant aux types de globes existants. Cependant, ces ampoules ne sont pas préconisées pour un éclairage constant, leur luminosité n’est pas suffisante.

Quels culots choisir pour son ampoule ?

Combien sommes-nous à avoir acheté des ampoules du mauvais culot ! A vis ou à baïonnettes, il s’agit de savoir quel culot il nous faut avant d’acheter. Voici les culots existants en France :

Les culots à vis : E27 (Gros Culot) E14 (Petit Culot)

Les culots à baïonnette : B22

Et les culots à broche (simple ou double) : GU5.3 (spots), GU4 (petits spots), GY6.35 (spot pour miroir), GU10 (le standard pour la plupart des spots)

Les lumens remplacent les watts !

Avant, lorsque l’on voulait un éclairage puissant, il suffisait de choisir une ampoule de 100 watts pour voir comme en plein jour. Aujourd’hui, il faut calculer en Lumens, qui correspondent au flux lumineux.

Cependant, il existe une équivalence de Lumens en Watts :

100 watts = entre 1300 et 1400 Lumens : lumière forte

75 watts = entre 920 et 1060 Lumens : lumière éblouissante

60 watts = entre 700 et 810 Lumens : lumière normale

40 watts = entre 410 et 470 Lumens : lumière douce

25 watts = entre 220 et 250 Lumens : lumière d’appoint

Quelle forme pour quelle utilisation ?

Ampoules standard : en forme de goutte, elles s’utilisent pour les lampes d’appoint, de lecture, les plafonniers ou les couloirs.

Ampoules à réflecteurs : pour un éclairage d’ambiance ou pour mettre en valeur un tableau ou un meuble.

Les ampoules globe : ce sont les plus utilisées, elles s’utilisent partout, et la taille des globes varie

Les flammes : plutôt décoratives, elles iront parfaitement dans un lustre où les ampoules sont apparentes ou dans une lampe

Ampoules capsules : ce sont les petites ampoules que l’on utilise dans les spots.

Et bien sûr, on ne peut pas ne pas inclure les dernières arrivées : les ampoules connectées… Compatibles avec les enceintes connectées Google Home ou Alexa, elles permettent d’allumer et d’éteindre la lumière via la commande vocale… Elles permettent souvent de choisir une couleur de lumière : chaude, froide ou colorée.