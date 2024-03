LOD Protect invente une ampoule qui éradique plus de 90 % des virus et des bactéries

Pour lutter contre les virus aériens tels que celui de la grippe, de la varicelle, ou de la COVID 19, l’ADEME préconise l’utilisation de plantes dépolluantes, ou de purificateurs d’air. Dans une maison, la pollution est très présente et peut être induite par divers acteurs. Le simple fait que nous respirons, ou que nous allumons notre poêle à bois, augmente la présence d’air vicié dans une pièce. Pour tenter d’assainir l’air des particuliers, comme des établissements publics, une entreprise lyonnaise, LOD Protect tente de révolutionner la purification de l’air avec des ampoules d’un nouveau genre. Cette invention française se présente sous la forme d’ampoules vissables, les LOD’Air qui utilisent des rayons UV C pour éliminer plus de 90 % des virus et des bactéries dans des espaces de 7 à 10 m². Découvrons cette invention révolutionnaire qui pourrait être un nouveau barrage contre certaines maladies, et nous aidera, quoi qu’il arrive, à « mieux respirer ».

LOD Protect c’est qui ?

L’entreprise lyonnaise a d’abord développé des lampes UV, pour assainir l’air dans les établissements médicaux, les open space, ou les établissements recevant du public. L’innovation réside donc dans le fait qu’ils aient miniaturisé leur système afin que les particuliers, puissent, eux aussi, profiter de cette technologie révolutionnaire. Concrètement, ils ont fabriqué des ampoules ressemblant à des ampoules classiques, avec culot de type E 27, qui intègrent leur technologie totalement novatrice. Ces ampoules, appelées LOD, ressemblent à des ampoules ordinaires, mais 85 % de leurs composants sont dédiés à éliminer les virus et bactéries présents dans l’air. Avec une durée de vie de 20 000 heures, chaque ampoule est efficace dans un volume de 20 à 25 m³, s’adaptant ainsi à différentes configurations de pièces. Les rayons UV C émis par ces ampoules, conçues à l’origine pour contrer le SARS-CoV-2, s’avèrent efficaces contre diverses infections, telles que la grippe, les maladies infantiles (rougeole, varicelle), et même des affections graves comme la tuberculose.

Comment fonctionne l’ampoule LOD’Air ?

L’ampoule révolutionnaire LOD’Air est une avancée considérable dans la purification de l’air. Elle élimine les dispositifs encombrants comme peuvent l’être les purificateurs d’air classiques. De plus, elle consomme aussi moins d’électricité que ces dispositifs portatifs et souvent énergivores. Concrètement, elle est conçue pour éradiquer les virus et les bactéries, en aspirant l’air vicié par le bas, puis en rejetant l’air filtré et nettoyé par le haut du globe. Cette technique ingénieuse assure une purification efficace de l’air ambiant en éliminant plus de 99 % des virus et des bactéries présents.

Quelle est la capacité de purification de cette ampoule ?

Au départ destinée plutôt aux professionnels, et aux bâtiments publics, l’ampoule LOD’Air s’adapte aussi à nos intérieurs, remplaçant nos ampoules classiques. Avec une capacité de désinfection s’étendant jusqu’à 120 m² en moins d’une heure, votre pièce est donc désinfectée en continu, et ce, même en présence d’humains qui vaquent à leurs activités. De plus, cette innovation essentielle est imaginée et fabriquée en France, et c’est évidemment un autre très bon point ! En savoir plus sur ce concept révolutionnaire ? Rendez-vous sur le site officiel : lodprotect.com. Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .