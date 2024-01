Comment faire des économies avec des ampoules connectées ?

« Alexa, éteins la salle de bain ! Alexa allume ampoule 3 salle de bain ! ». Ce sont les mots que nous prononçons, et que nous n’aurions jamais imaginé prononcer. Nous avons cédé à la tentation de faire entrer Alexa dans notre maison en profitant de l’appareil à moins de 20 € lors de la dernière offre spéciale. Elle est drôle Alexa, elle nous donne la météo, elle allume et, éteint la télé, change de chaîne et nous raconte même quelques blagues assez vaseuses d’ailleurs ! Pour aller un peu plus loin et voir si Alexa pouvait se rendre plus utile encore, nous lui avons demandé de contrôler la lumière de notre salle de bain. Nous sommes désormais persuadés qu’avant cela, nous utilisions la lumière par réflexe et non par nécessité et voici notre retour d’expérience.

Une ampoule connectée, comment cela fonctionne-t-il ?

On les appelle ampoules connectées ou encore ampoules intelligentes. Ainsi, elles peuvent être contrôlées via un smartphone ou une tablette, et sont compatibles avec les enceintes connectées telles qu’Alexa d’Amazon ou Google Home. Par ailleurs, elles viennent uniquement remplacer les anciennes ampoules, et peuvent continuer d’être pilotées via l’interrupteur, que nous vous conseillons de « condamner » si vous utilisez un assistant vocal. De plus, il est possible de les piloter ensemble ou séparément et vous verrez ensuite que cela a un intérêt ! Elles peuvent être paramétrées et contrôlées via une application, utilisant la technologie Bluetooth ou le standard Wi-Fi. Ainsi, vous aurez ainsi la possibilité de choisir le réglage de la couleur, la variation d’intensité, la programmation de l’allumage automatique et la simulation de présence. Si vous choisissez la connexion en Wi-Fi, alors l’éclairage ne fonctionnera pas en cas de coupure. Quant au Bluetooth, la distance entre l’enceinte connectée et l’ampoule devra être de 20 à 50 m en fonction des constructeurs.

Quels sont les avantages et les inconvénients de ces ampoules intelligentes ?

Ces dispositifs peuvent être amusants et pratiques, proposant des avantages tels que la facilité d’installation, une faible production de chaleur, une économie d’énergie sur une durée d’environ 25 ans, la possibilité de contrôle à distance, et l’intégration avec des enceintes connectées pour un contrôle vocal. Cependant, ils présentent également des inconvénients tels qu’un coût initial élevé et des exigences matérielles spécifiques telles qu’un smartphone récent pour accéder à toutes les fonctionnalités. Le prix d’une ampoule connectée varie en fonction des fonctionnalités offertes, pouvant aller de quelques euros à près de 80 €.

Retour sur notre expérience personnelle

Voilà quelques semaines, nous avons profité d’une promotion intéressante pour acheter l’assistant vocal Amazon EchoDot et faire entrer Alexa dans notre maison. Après avoir branché l’éclairage extérieur sur une prise tapo° compatible avec Alexa, nous avons constaté que l’utilisation était très simple. Nous nous sommes alors intéressés aux éclairages, car certains membres de notre foyer ont tendance à laisser les lumières allumées trop souvent ! La salle de bains étant le point noir de l’oubli des extinctions de lumière, nous avons décidé de l’équiper d’ampoules connectées. Nous avons opté pour les ampoules MIKO vendues chez Castorama pour remplacer nos spots encastrés. L’éclairage de notre salle de bains est composé de trois spots encastrés, l’un dirigé vers la baignoire, le second vers le lavabo, et le dernier vers les toilettes et les appareils de lavage. Avant l’installation d’ampoules connectées, nous allumions donc les trois ampoules simultanément. Aujourd’hui, à chaque passage, nous choisissons l’ampoule correspondant à l’endroit de la pièce que nous utilisons réellement. Pourquoi éclairer le lave-linge lorsque nous prenons une douche, par exemple ?

La lumière, un réflexe plus qu’une nécessité ?

Mais là où nous réalisons de vraies économies, c’est par le fait que finalement, nous allumons moins souvent qu’auparavant. Un exemple simple pour comprendre. Notre salle de bain est assez sombre, et nous avions le réflexe d’allumer la lumière à chaque passage. Demandez à Alexa d’allumer la lumière 20 fois par jour s’avère légèrement pénible. Finalement, pour remplir une machine, ou simplement prendre une serviette de toilette, nous le faisons désormais sans lumière. Nous ne pensions pas, que nous n’avions pas réellement besoin de lumière à chaque entrée dans la salle de bain. C’est une découverte pour nous, et bientôt, nos autres spots répondront tous à Alexa. Bon, nous devons aussi avouer que prendre une douche sous une lumière tamisée, bleue ou rouge, se révèle assez agréable. Que pensez-vous de cette utilisation de la lumière à l’intérieur ? Avez-vous vraiment besoin d’allumer la lumière dès que vous entrez dans une pièce ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire.

