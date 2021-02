Guide d’achat : comment choisir une ampoule connectée ?

Il y a quelques jours, nous vous indiquions comment choisir vos ampoules électriques ? Mais, l’explosion de la domotique fait que de plus en plus de particuliers s’équipent d’enceintes connectées et donc, d’ampoules connectées. Focalisons-nous donc sur ces ampoules connectées afin de vous aiguiller sur les bons choix à faire en fonction de vos utilisations.

Ampoules connectées ou intelligentes, telle est la question ! Ces nouvelles ampoules permettent pour certaines de varier l’intensité de l’éclairage, ou d’en changer sa couleur… Il est aussi possible de leur demander de s’éteindre ou de s’allumer seules grâce à la commande vocal… De nombreuses possibilités existent mais toutes les ampoules connectées ne proposent pas les mêmes caractéristiques !

Ampoule connectée ou intelligente quelle différence ?

Concrètement, une ampoule est intelligente quand elle autorise différents réglages de lumière… Elle peut donc être connectée sans être intelligente et se commander avec une simple télécommande. Elle devient intelligente et connectée lorsqu’elle peut être dirigée via un assistant vocal (Alexa d’Amazon, Google Home etc)

Quelles sont ses différentes fonctions ?

Variation des teintes de lumières : chaude ou froide

Variation de l’intensité de la lumière : tamisée, aveuglante, tempérée

Si votre ampoule propose une palette multicolore, alors vous pourrez choisir du bleu ou du rouge en fonction de l’ambiance souhaitée.

Certaines ampoules sont dotées de caméras « de surveillance », de haut-parleur pour la musique, de détecteur de présence ou même de diffuseur de parfum, répulsif pour les moustiques, humidificateurs…

Comment ça marche ?

A nouveau, plusieurs options possibles pour faire fonctionner une ampoule intelligente :

Un interrupteur : certaines ampoules fonctionnent avec plusieurs pressions pour atteindre la luminosité souhaitée.

Une télécommande : les fonctions « Allumer / Eteindre » et la commande des variations peut donc se faire à distance.

Avec un smartphone : selon la marque de votre ampoule, une application dédiée vous permettra de la diriger depuis votre smartphone.

Via un assistant vocal : pour utiliser cette fonction, il faudra évidemment que votre ampoule soit compatible avec votre assistant.

Par l’intermédiaire de votre box domotique : une évidence lorsque l’on s’intéresse à la domotique !

Quelques idées d’utilisation d’une ampoule connectée

Une ampoule connectée pourquoi faire ?

Vous pouvez à peu près tout demander à une ampoule connectée comme de créer un programme « cinéma » pour que la lumière se tamise dès le générique de votre film ou série Netflix ! Vous pourrez aussi choisir une lumière douce pour vos réveils matinaux, une luminothérapie à la maison en quelques sortes.

Simuler une présence en votre absence, allumer une pièce extérieure à distance… En bref, tout est possible ou presque avec une ampoule connectée. Vous pourrez même faire des économies en lui demandant de s’éteindre à certaines heures pour le cas où vous l’auriez oubliée !

Combien ça coûte ?

Selon le degré d’intelligence, les prix varient évidemment. Mais il est possible de trouver des ampoules intelligentes autour de 10€. Plus vous demanderez d’options, plus le prix augmentera évidemment… Certaines ampoules « très » intelligentes et « très » connectées peuvent atteindre une centaine d’euros pièce. Tout dépend de votre utilisation. Cependant, nous ne pouvons que vous conseiller de choisir des ampoules aux normes françaises (Phillips Hue, HomeKit, Xiaomi) afin de garantir votre sécurité. Et éviter les dommages électriques qui pourraient en découler.

