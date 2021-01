Amazon : l’application Alexa se dote de nouvelles fonctions intelligentes

D’ici quelques mois votre enceinte connectée Alexa d’Amazon pourrait vous étonner encore un peu plus qu’aujourd’hui. Aux Etats-Unis, elle se dote d’une nouvelle fonction intelligente qui va lui permettre de prendre des décisions à votre place. Amazon va donc permettre à son assistant de décider de certaines choses, et ce, sans votre accord.

Mais bien entendu, hors de question de décider de tout sans vous… Seules certaines fonctions seront activées pour ces décisions. Avec le mode proactif « Intuitions » (Hunches), vous serez prévenu de certains oublis ou même de choses plus importantes. Alexa deviendra donc « plus intelligente ». Explications.

Des décisions utiles pour les oublis !

Dans ses fonctions actuelles, Alexa vous alerte si vous oubliez une lumière ou un volet. Lorsque vous lui dites « Bonne nuit Alexa », elle fait le tour des luminaires et vous indique une lumière oubliée en vous demandant si vous souhaitez l’éteindre. Avec les nouvelles fonctions de l’enceinte connectée, l’entreprise explique dans un communiqué qu’elle ne vous demandera pas votre avis et éteindra les lumières. A condition que le mode soit activé dans l’application tout de même ! Lorsque vous quitter votre domicile, Alexa baissera immédiatement le chauffage, éteindra les lumières, lancera un robot aspirateur ou tout autre appareil qui doit fonctionner en votre absence.

Alexa va encore plus loin

En se dotant d’intelligence supplémentaire, l’appli Alexa vous aidera également à maîtriser votre consommation d’énergie. En indiquant la consommation de chaque appareil connecté et compatible, vous connaîtrez vos consommations réelles et pourrez mieux les maîtriser (veille etc). Finalement en décidant pour vous d’éteindre les lumières, l’appli vous fera également gagner sur votre consommation électrique.

Une dernière fonctionnalité mais payante

Amazon lance aux Etats-Unis le service Guard Plus (4.99$ par mois). Cette fonction surveille votre maison et permet de détecter tout bruit inhabituel. Reliée à une société de vigiles, cela permet de faire intervenir les urgences par son biais. Ces nouvelles fonctions plutôt intéressantes sont déjà disponibles aux Etats-Unis. Cependant Amazon, n’a pas communiqué sur une éventuelle arrivée en France.

