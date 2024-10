Les inconvénients des assistants vocaux que les GAFAM se gardent bien de mentionner

« Alexa met un minuteur pour 25 minutes ». « Je mets un minuteur pour 25 minutes à partir de maintenant ». C’est l’une des phrases que je prononce le plus depuis que j’ai installé l’enceinte connectée Alexa d’Amazon chez moi et que le minuteur de mon four a rendu l’âme. Je ne pensais pas l’utiliser autant et pourtant, je n’hésite plus à lui demander des tas de choses comme de convertir une somme des dollars en euros pour écrire mes articles, par exemple. Ma fille utilise Siri d’Apple, en lui demandant aussi toutes sortes de choses, et mon fils est plutôt Google Home. Néanmoins, je me pose une question : Alexa et « ses amis » sont-ils les seuls à nous écouter et sont-ils responsables des envois de publicités liées à diverses conversations lors de repas ? Je me suis penchée sur les inconvénients des assistants vocaux et je vous partage les éléments qui m’intriguent. C’est parti.

Inconvénient n° 1 : les problèmes de confidentialité

Alexa, Google Home ou encore Siri nous écoutent en permanence puisqu’il faut les « interpeller » en prononçant leur « nom » pour les solliciter. Les assistants vocaux sont conçus pour nous écouter uniquement lorsque l’on fait appel à eux, mais ils peuvent aussi capter des données qui pourraient être « sensibles ». De plus, ces données sont stockées sur les serveurs des entreprises et pourraient être utilisées à des fins commerciales. Néanmoins, comme expliqué dans cet article de Kaspersky, Amazon aurait refusé de livrer des données à la police, dans une affaire de meurtre. S’ils ont refusé, c’est donc qu’ils possédaient sans doute des données ?

Inconvénient n° 2 : les risques liés à la sécurité

Les assistants vocaux sont connectés à Internet, et peuvent, comme un ordinateur, être les cibles de piratage. Les pirates informatiques peuvent accéder à vos données, et dans le cas d’Alexa, à votre compte Amazon sur lequel bien entendu, vous avez enregistré votre carte bancaire, (même problème avec Google Home et Google Wallet). De plus, et je prends un exemple concret, elles peuvent aussi ouvrir la porte à des inconnus. Imaginons que votre porte d’entrée soit connectée à une serrure… Si le cambrioleur dit « Alexa ouvre la porte », elle l’ouvrira, mais pas à la bonne personne. Pour éviter cela, j’ai appelé la commande autrement, comme « Alexa ouvre Ali Baba » même si ce n’est pas cette expression que j’ai choisie. Pour l’Assistant Google Home, il faut impérativement renseigner un code PIN, ce qui est un peu plus sécurisé…

Inconvénient n° 3 : pas toujours très fiables !

Les assistants vocaux fonctionnent, vous vous en doutez, via des algorithmes et l’Intelligence Artificielle (IA). Et, ils ne sont pas infaillibles ! De temps en temps, certaines réponses sont incorrectes, ou qu’elles soient totalement « à côté de la plaque » ! Quand je lui demande la météo du jour et qu’elle me chante : « La fête à la grenouille », je me dis qu’il y a un problème de compréhension ou d’interprétation ?

Des inconvénients, mais également des avantages

Il faut être conscient que les assistants vocaux possèdent des inconvénients, et par exemple, couper le micro lorsque vous recevez des invités, ou que vous abordez des sujets sensibles. La prudence est toujours de mise. Néanmoins, Alexa est désormais intégrée dans mon quotidien, et me permet même de faire des économies. Tous les soirs, par exemple, elle éteint certaines prises et certaines lumières à la même heure, et les rallume tous les matins. De plus, dans mon travail de rédactrice, je l’utilise beaucoup pour obtenir des informations récentes, et je gagne du temps.

En l’utilisant à bon escient, la technologie est géniale, mais c’est comme tout : il ne faut pas en abuser. Et, vous ? Utilisez-vous un assistant vocal dans votre quotidien ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

