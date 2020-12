Helight Sleep : ce dispositif innovant utilise la lumière rouge pour vous aider à mieux dormir !

L’hiver, le manque de lumière, le confinement… Tous ces éléments font, qu’en ce moment, nous éprouvons souvent des difficultés à dormir. Une société lyonnaise Helight vient de lancer un petit accessoire qui aide à mieux dormir. Helight Sleep est le fruit de la recherche de plusieurs scientifiques.

Il favorise la sécrétion de mélatonine, l’hormone qui aide au sommeil grâce à la lumière rouge qu’il diffuse. Cette technique appelée photobiolumination est déjà utilisée dans le domaine médical pour aider à la cicatrisation. La luminothérapie est de plus en plus utilisée dans les thérapies du sommeil avec les simulateurs d’aube notamment. Helight Sleep ne diffuse que de la lumière rouge, celle qui aide au sommeil.

Helight Sleep se présente comme une petite lampe de chevet à placer sur une table de nuit… Lorsque vous choisissez de vous endormir, il émet une lumière rouge pure pendant un cycle de 28 minutes. Selon une étude menée dans 16 pays, c’est le temps moyen d’endormissement.

La lumière rouge pour aider à mieux dormir

La technologie de Helight Sleep s’appuie sur la photobiolumination. Soit la diffusion d’une lumière rouge à 630 nanomètres, la longueur d’onde naturelle du soleil couchant. Jean-Marc Moncorger, docteur en sciences cognitives, explique que cette lumière rouge envoie un signal universel au cerveau pour l’endormissement. Cette lumière a pour effet de relaxer le cerveau avant de dormir.

L’acteur Christophe Lambert, soutient cette start-up française et estime qu’Helight Sleep apporte une réponse pertinente et une solution innovante pour un problème qui devient récurrent : le manque de sommeil. Avec le confinement, nous sommes de moins en moins exposés à la lumière naturelle, et le corps répond mal à ces situations. Il faut donc trouver une alternative simple pour nous aider à mieux dormir, et de préférence, sans anti-dépresseurs ou recours à des produits chimiques.

Helight Sleep comment ça marche ?

Grâce aux découvertes de la NASA dans les années 60, les scientifiques ont démontré que la lumière rouge était bénéfique pour s’endormir. Helight Sleep se pose donc sur la table de nuit… Un seul bouton pour déclencher le cycle de luminothérapie… Il peut être utiliser en cas d’insomnies ou de réveils nocturnes. Et il s’éteint tout seul au bout de 28 minutes. Une charge complète lui permet de fonctionner durant 28 nuits ! Il convient aux adultes mais également aux enfants. Helight Sleep coûte 89.99€ et c’est aussi l’occasion de soutenir une start-up française !