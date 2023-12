À force de lire ou d’entendre dire que les ampoules connectées pouvaient vous faire économiser de l’énergie, vous envisagez d’équiper toute votre maison. Et vous vous demandez peut-être comment de simples ampoules peuvent vous permettre de réaliser des économies, après tout, ce sont des ampoules semblables aux autres et elles consomment de l’électricité ! L’idée étant de pouvoir contrôler votre consommation grâce à ces ampoules qui disposent généralement de plusieurs possibilités de réglage. Voici comment « régler » votre éclairage pour gagner quelques euros bienvenus sur votre prochaine facture. Et contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas des gadgets destinés aux geeks, mais bel et bien des alliés pour réduire votre consommation. Découverte.

Une ampoule connectée ou intelligente, qu’est-ce que c’est ?

Une ampoule connectée est une source lumineuse intelligente qui peut être contrôlée via une application sur un Smartphone ou une tablette. Prenons une ampoule classique de 100 W qui indique un flux lumineux de 1 300 lumens. Quel que soit votre besoin en luminosité, cette ampoule éclairera toujours de la même façon et consommera donc toujours le même nombre de watts sur votre facture. La question qui se pose alors serait de savoir si nous avons réellement besoin de 100 W, dès que cette ampoule est allumée ? Et justement, les ampoules intelligentes permettent de régler l’intensité lumineuse selon les préférences personnelles, et par ailleurs de créer des scénarios lumineux pour différentes situations. Le matin, par exemple, vous pourrez avoir besoin de plus d’intensité qu’à un autre moment de la journée. Les ampoules connectées sont également conçues pour favoriser l’économie d’électricité en garantissant un contrôle précis sur la consommation d’énergie, notamment en ajustant la luminosité en fonction des besoins et en automatisant des scénarios pour optimiser l’efficacité énergétique.

Qu’est-ce qu’un scénario lumineux ?

Dans un kit d’ampoules connectées, chaque ampoule est donc pilotable à distance, et rien ne vous empêche de choisir différentes luminosités pour chacune. Un scénario lumineux avec des ampoules connectées désigne une configuration spécifique de l’éclairage créée et programmée selon des préférences personnelles ou des besoins particuliers. Par exemple, le soir, vous pouvez choisir une intensité réduite, afin d’obtenir une ambiance tamisée et apaisante. Pendant que vous travaillez, à l’inverse, vous choisirez l’intensité maximale. Si vous organisez une soirée, vos ampoules pourront aussi transformer votre salon en boîte de nuit, avec des effets multicolores, voire une fonction stroboscope, mais ce n’est qu’un détail ! De plus, et c’est un aspect que l’on oublie parfois, une ampoule connectée installée à l’extérieur peut avoir une fonction sécuritaire. En simulant une présence à la maison, les ampoules peuvent s’allumer et s’éteindre à des moments spécifiques lorsque vous êtes en déplacement. Vous pouvez d’ailleurs les allumer à distance en cas d’absence imprévue !

Les ampoules connectées consomment-elles plus d’électricité ?

Pour illustrer la consommation énergétique des ampoules connectées, prenons un exemple concret en comparant l’ampoule intelligente Philips Hue à une ampoule LED standard de la même marque. L’ampoule LED ordinaire utilise 5 W d’énergie pour produire une luminosité de 550 lumens, tandis que l’ampoule intelligente requiert 7 W pour générer la même intensité lumineuse de 550 lumens. Une ampoule connectée consomme donc plus d’électricité qu’une ampoule classique. Toutefois, il est cependant réellement possible d’économiser en optimisant son utilisation et en jouant sur l’intensité de chaque ampoule.

Pour terminer et comprendre comment vous pouvez économiser, prenons un dernier exemple très simple. Dans une salle à manger qui disposerait de six spots encastrés pour éclairer toute la pièce, avec deux spots au-dessus de la table et les autres répartis aux quatre coins. Avec des ampoules classiques, vous devez allumer les six ampoules constamment. Or, avez-vous réellement besoin d’éclairer les quatre coins, lorsque vous prenez uniquement votre repas ? Avec les ampoules connectées, vous pouvez donc allumer exclusivement les deux ampoules situées au-dessus de votre table et laisser les quatre autres complètement éteintes. Ce sont ces petits gestes, mis bout à bout, qui réduiront votre facture d’électricité. Êtes-vous déjà équipé d’ampoules intelligentes ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience ou vos astuces d’éclairage. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

