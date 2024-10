Woodlight, des plantes bioluminescentes pour éclairer les rues et les maisons sans électricité

L’éclairage public représente approximativement 2,41 Md€ en France, selon le rapport de la Cour des Comptes. Des dépenses qui ne cessent d’augmenter en fonction des différentes hausses de l’électricité. Je vous rappelle que le « bouclier tarifaire » se destinait uniquement aux particuliers et non aux entreprises, les factures d’électricité ont donc littéralement explosé ! Si vous nous suivez sur NeozOne, en 2020 déjà, je vous présentais dans cet article, l’univers fascinant de Woodlight et de ses plantes bioluminescentes. La biotechnologie : voilà l’avenir des collectivités pour réduire leur impact écologique et leurs factures astronomiques. Retour sur cette invention mystérieuse qui vient de faire un pas de géant dans le processus de fabrication. Décryptage.

Une plante bioluminescente fascinante qui nous vient d’Alsace…

Après des années de recherche et de persévérance, la start-up alsacienne Woodlight a franchi un cap majeur en présentant, pour la première fois, son prototype de plante bioluminescente. Dans cet article, je revenais déjà sur les avancées de la start-up en 2023, avec, je l’avoue, l’espoir que ces petites plantes illuminent très vite nos rues. Un petit retour en arrière s’impose, car cette plante est le résultat du travail acharné des deux fondateurs, Ghislain et Rose-Marie Auclair. Tous deux spécialisés en biotechnologie, ils ont pour objectif de proposer une solution durable pour les éclairages publics. Et, pour cela, ils se sont inspirées des méduses et des petites lucioles, qui s’illuminent dans la nuit. C’est le biomimétisme.

Ce prototype est, en réalité, une véritable révolution !

La plante bioluminescente n’est pas uniquement un prototype, elle pourrait complètement changer notre manière de concevoir les éclairages publics, et par ailleurs, privés. En effet, grâce à un procédé complexe et breveté, la plante produit de la lumière naturellement sans nécessiter de source d’énergie externe. Grâce à l’introduction de gènes bioluminescents dans les plantes, Woodlight a réussi à créer un végétal capable de briller dans l’obscurité, ce serait presque magique, mais non, c’est surtout scientifique !

Outre les dépenses liées aux éclairages, ils sont aussi source de pollution au CO2 et de pollution visuelle. On estime, par exemple, que l’éclairage urbain en France, génère approximativement 5,5 tonnes de CO2 par an.

Pourquoi la plante bioluminescente pourrait-elle changer la donne ?

Ces plantes luminescentes permettraient de réduire ces émissions, mais pourraient aussi être un atout pour la biodiversité. La pollution visuelle et les éclairages classiques éloignent, entre autres, certains insectes. Avec les WoodLight, ce serait comme si des milliers de lucioles avaient élu domicile dans un arbre ! Enfin, la plante reste une plante, et peut ensuite être compostée, comme n’importe quel végétal. Les plantes bioluminescentes pourraient bientôt illuminer les rues de manière totalement naturelle, réduisant les coûts énergétiques et l’impact écologique des villes.

Avec ce premier prototype, Woodlight a prouvé que la bioluminescence peut être une solution viable et prometteuse pour un avenir dans lequel la lumière sera générée par les plantes elles-mêmes. Plus d’informations : woodlight.fr. Et, moi, je suis absolument convaincue de leur utilité. Pas vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

