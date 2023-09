Biotechnologie : éclairer les villes avec des plantes bioluminescentes, l’étonnante invention de Woodlight

Le 4 octobre prochain, la troisième édition de La Deeptech voit BIG réunira de jeunes chercheurs lancés dans l’aventure entrepreneuriale. Parmi ces chercheurs se trouvent deux biologistes, Rose-Marie et Ghislain Auclair, qui ont fondé en 2016 la start-up Woodlight, que l’on pourrait traduire par arbre de lumière. Et c’est justement l’objectif des deux fondateurs : faire des arbres en milieu urbain de nouveaux points d’éclairage, grâce à la bioluminescence. Rendre les plantes bioluminescentes et les utiliser comme source de lumière en complément de l’éclairage urbain. Les villes deviendront-elles des « forêts enchantées » ? C’est tout simplement magnifique ! Découverte.

Woodlight, c’est qui ?

Lancée en 2016, Woodlight est une start-up à la pointe de la recherche et du développement de nouvelles biotechnologies. L’entreprise se distingue en élaborant un procédé innovant visant à rendre les plantes bioluminescentes pour les utiliser comme source de lumière. Cette start-up de recherche et de développement est dirigée par les biologistes de formation Rose-Marie et Ghislain Auclair. Les fondateurs envisagent leurs plantes bioluminescentes comme un complément de lumière propre, donnant une raison supplémentaire de végétaliser les villes. Une innovation inspirée des superpouvoirs de la nature, digne de la science-fiction. Pourtant, cette solution qui permettrait de protéger l’environnement permet en même temps de réduire les coûts liés à l’énergie.

Rendre un arbre bioluminescent, comment est-ce possible ?

La bioluminescence permet aux plantes de générer leur propre lumière. Vous connaissez probablement les vers luisants, qui sont les plus connus des animaux bioluminescents. Et quand ils sont nombreux, le spectacle vaut le détour. Deux molécules, la luciférase et la luciférine, se rencontrent, produisent des protons, et donc de la lumière, explique Ghislain Auclair dans une interview accordée au journal Big Media. La suite du processus consiste à trouver les gènes concernés dans la production de ces molécules, puis de les introduire dans la plante pour qu’elle produise de la lumière tout en restant capable de réaliser sa photosynthèse.

Quels seraient les avantages des arbres bioluminescents ?

Si l’on applique le procédé de la bioluminescence aux arbres, il ne revêt pratiquement que des avantages. En s’inspirant du biomimétisme des êtres bioluminescents, Woodlight utiliserait un procédé propre, ne consommerait aucune électricité et ne dégagerait aucune chaleur dans l’atmosphère. De plus, les plantes bioluminescentes offrent une lumière douce tel un halo, et n’aggravent pas la pollution lumineuse, dangereuse pour la faune ou gênante pour l’humain. En France, l’électricité représente 25 % de la consommation énergétique. Et si l’éclairage urbain contribue à la qualité du cadre de vie et participe à la sécurité des piétons comme des automobilistes, il a aussi un coût : 2 milliards d’euros par an. L’utilisation de la solution proposée par Woodlight contribuerait à rendre les villes moins énergivores, en réduisant l’éclairage urbain sur certaines portions de la ville.

Et à l’intérieur, que Woodlight pourrait-il apporter ?

À l’intérieur des domiciles et des bâtiments, les plantes Woodlight pourraient créer une ambiance et une expérience unique chez soi, dans un hôtel ou dans un restaurant. « Si on arrive à lier la bioluminescence et le végétal, on pourrait créer ces lampes quasi parfaites, qui fonctionnent sans électricité », explique Ghislain Auclair. Il est alors possible d’imaginer un mur de plantes bioluminescentes, qui seraient faciles à entretenir, mais qui apporterait, par exemple, un éclairage extérieur constant et sans aucune consommation d’énergie ni émission de carbone. Quelle chouette idée, non ?

[wpdiscuz-feedback id=”3yfcq650cn” question=”Veuillez laisser un commentaire à ce sujet” opened=”0″]Que pensez-vous de cette invention pour éclaire les zones urbaines avec des arbres ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().[/wpdiscuz-feedback]