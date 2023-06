« Une innovation brillante », il invente une douille universelle, compatible avec tous les culots d’ampoule

Qui n’a jamais rouspété devant une ampoule à changer ? En général, nous avons à disposition une réserve d’ampoules, que ce soit à vis, à baïonnettes ou pour spot. Et pourtant, ce ne sont jamais les bonnes quand il s’agit de changer celle qui vient de lâcher ! Vis, baïonnettes, culot E27 ou E14… étonnamment, nous avons toujours en stock celle qui ne convient pas ! L’invention de cet homme, qui n’est pas encore brevetée en France, pourrait résoudre ce problème. En effet, David Harte a inventé une douille qui s’adapte à toutes les ampoules. Une invention géniale, conçue dans d’étranges circonstances. Découverte.

D’où lui est venue l’idée de cette invention ?

Lorsqu’il invente sa douille universelle, David Harte n’est pas étudiant ni scientifique, il était plutôt incarcéré à l’île Maurice, pour une affaire de stupéfiants. Un soir, alors que son ampoule claquait, il disposait d’une ampoule de rechange, qui ne correspondait pas à la douille présente. Du fond de sa cellule, il se demandait alors pourquoi aucun système de prises de courant existe pour adapter différentes ampoules. Et puisqu’il disposait de temps, de beaucoup de temps, il purgeait le reste de sa peine en effectuant des recherches sur une douille pour les ampoules, qui serait universelle. Il cherche, trouve et conçoit son invention, puis dépose un brevet d’innovation (WO2017197456A1) en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Australie, en Chine et en Inde.

Quelle est donc cette invention ?

L’invention concerne une douille d’ampoule qui comprend les éléments suivants : un boîtier de douille cylindrique avec une extrémité ouverte conçue pour insérer un connecteur d’ampoule. Ce boîtier cylindrique a un axe central et un intérieur doté d’un filetage pour accueillir une ampoule à vis. Il comporte également une paire de canaux opposés à baïonnette. Chaque canal à baïonnette comprend une partie d’insertion parallèle à l’axe central, qui se termine par un canal d’entrée perpendiculaire permettant l’insertion et la rotation des ergots opposés d’une ampoule à baïonnette dans ledit canal. À l’intérieur du boîtier de douille, il y a une plaque de sécurité orientable maintenue en place. Cette plaque peut être déplacée entre une position par défaut vers l’extrémité ouverte du boîtier et une position déviée à l’opposé de l’extrémité ouverte. De plus, il y a des électrodes à l’intérieur du boîtier de douille. Les électrodes comprennent une électrode centrale et une paire d’électrodes latérales adjacentes à l’électrode centrale.

Comment est-elle conçue ?

Baptisée UBS, l’invention de David Harte est une douille universelle qui permet d’accueillir tous types d’ampoules sans devoir adapter ni retirer quoi que ce soit. Sa douille universelle peut accueillir des ampoules à vis, des ampoules à baïonnette et des ampoules de type « downlight». Les ampoules downlight étant celles que l’on peut installer dans les spots encastrés par exemple. À sa sortie de prison en 2014, il a commencé à s’initier à l’impression 3D et à la conception sur YouTube. En 2016, il collabore avec Cobra Mouldings et conçoit sa douille en 3D. En 2018, le premier prototype est achevé et le brevet est déposé. Désormais, l’inventeur aimerait vendre son invention à des industriels et prendre sa retraite avec les bénéfices réalisés. L’inventeur ne souhaite pas fabriquer lui-même sa douille universelle, mais préfère confier cette tâche à des professionnels et récupérer les fruits de sa réflexion. Il travaille également sur deux autres inventions dont il ne souhaite pas parler pour le moment !