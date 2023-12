Surge Emergency Bulb, l’invention d’une ampoule qui reste allumée en cas de panne d’électricité

Lorsque survient une coupure de courant, nous partons à tâtons à la recherche de bougies ou d’une lampe torche, priant presque pour que tout ce matériel soit rangé au bon endroit. Pour les bougies, il faut ensuite retrouver le briquet ou les allumettes, une tâche parfois ardue quand il fait nuit noire. Quant à la torche, espérons que l’on ait pensé à changer les piles ou à charger sa batterie. Pour pallier ce type de problème, une entreprise américaine a inventé Surge Emergency Bulb, une ampoule autonome sur batterie, qui prendra le relais en cas de coupure. Et vous allez voir que cette ampoule ne nécessite aucune connaissance particulière quant à son installation. Découverte de cette ingénieuse invention. C’est parti.

Quelle est cette invention ?

Surge Emergency Bulb est une ampoule en apparence classique cachant dans son culot, en réalité, une petite batterie au lithium, qui se recharge quand elle est alimentée par le courant. Le fabricant estime que cette ampoule peut vous faire économiser beaucoup d’argent et qu’elles sont 80 % plus efficaces. Concrètement, ce sont des ampoules à surtension qui peuvent rester allumées pendant six heures en cas de coupure ou si vous souhaitez les utiliser pour un repas par exemple. Il vous suffit de fermer votre interrupteur, mais elles resteront allumées, comme par magie !

Non pas de magie ici, uniquement de la technologie ! Avec 25 000 h de lumière dans chaque ampoule Surge Emergency Bulb, vous aurez l’esprit tranquille en sachant que votre éclairage de secours durera des années, voire des décennies ! De plus, Surge dispose d’un crochet qui vous permet de l’utiliser comme lanterne ou comme baladeuse, une nouvelle alliée pour le camping.

Comment Surge Emergency Bulb fonctionne-t-elle ?

Ces ampoules intelligentes se chargent automatiquement et s’adaptent facilement à vos prises d’éclairage ordinaires (type de base : Edison). Les ampoules Surge Emergency Bulb s’illuminent instantanément lors d’une panne de courant, offrant jusqu’à six heures de lumière continue, bien au-delà de la durée moyenne des pannes de courant. En s’insérant simplement dans vos prises électriques existantes, cette ampoule d’urgence élimine le besoin d’outils spéciaux ou de l’intervention d’un technicien coûteux. L’installation se fait en quelques secondes, comme le remplacement d’une ampoule classique. Grâce à la technologie LED et à sa batterie lithium intégrées, l’ampoule reste allumée pendant une panne de courant, apportant confort et visibilité immédiate.

Est-ce déjà commercialisé et combien cela coûte-t-il ?

Notre seul regret étant de n’avoir pas trouvé la puissance de cette ampoule, qui n’est pas mentionnée sur le site officiel. En revanche, ces ampoules intelligentes sont déjà commercialisées aux États-Unis. Sur le site officiel, une ampoule seule est vendue 29,99 $ (27,27 €), ou 59,9 $ (54,53 €) par lot de trois. Deux offres sont également disponibles pour le pack de cinq à 89,97 $ (81,80 €) ou par huit pour 119,96 $ (109,06 €).

Pour ces deux dernières offres, la livraison est gratuite aux États-Unis. Le site précise ceci : « nous expédions toutes les commandes dans les 24 à 48 heures suivant leur réception ! En moyenne, notre produit est livré sous 3 à 5 jours ouvrables aux États-Unis ». Nous n’avons pas trouvé d’indications concernant une livraison en France, en revanche. Plus d’informations : surgebulbs.com. Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .