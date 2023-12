Transformez vos interrupteurs en régulateurs intelligents avec la dernière invention de Bosch, le Smart Home Dimmer

La domotique, c’est l’ensemble des techniques de gestion automatisée appliquées à l’habitation (confort, sécurité, communication), selon la définition du dictionnaire Le Robert. En d’autres termes, c’est rendre notre maison intelligente grâce à des appareils connectés. Parfois considérés comme des gadgets, ils ont aussi des avantages quant à la gestion de notre consommation d’énergie. La marque allemande Bosch s’inscrit dans la tendance domotique avec le lancement de son dernier produit révolutionnaire, le Bosch Smart Home Dimmer. Un petit boîtier qui transforme les interrupteurs traditionnels en régulateurs intelligents d’ampoules, vendu à 68,73 € sur Amazon. Une invention intéressante qui évite de changer chaque ampoule d’une pièce et de commander dès l’interrupteur. Présentation.

Bosch Home Dimmer, qu’est-ce que c’est ?

Ce petit boîtier est un dispositif ingénieux, d’une taille compacte de 40,5 × 47 × 22 mm, qui vient s’installer derrière les interrupteurs muraux existants. Pour l’installer, il faut cependant disposer d’une boîte encastrée d’au moins 50 mm de profondeur, un câble neutre et une connexion de 230 V. Une fois le branchement réalisé, l’interrupteur « classique » vient se refixer devant lui. Il est également possible de l’installer à l’extérieur, à condition d’utiliser un boîtier étanche IP66 au minimum.

Comment fonctionne le Bosch Smart Home Dimmer ?

Avec le Bosch Smart Home Dimmer, vous allez donc transformer facilement votre interrupteur marche/arrêt existant en un régulateur intelligent. Cela vous autorise ainsi à commander la luminosité de toute lampe à intensité variable. Ce dispositif procure une solution simple pour intégrer l’éclairage dans un écosystème connecté, sans nécessairement changer toutes les ampoules. Le régulateur intelligent peut être contrôlé manuellement depuis le mur, l’interrupteur conserve donc sa fonction originelle. De plus, il permet la création de scénarios personnalisés, d’automatisation et de programmes de temporisation. Compatible avec Zigbee 3.0 via le Bosch Smart Home Controller ou le Smart Home Controller II, le dispositif peut par ailleurs être commandé vocalement via des assistants vocaux tels qu’Amazon Alexa, Google Assistant et Siri.

Que faut-il savoir avant d’acheter le Bosch Home Dimmer ?

Le régulateur intelligent gère les LED dimmables, d’une puissance de 5 à 120 W, ainsi que les ampoules halogènes et à incandescence, avec une plage de puissance allant de 10 à 200 W. Le variateur s’adapte à la plupart des lumières à intensité variable. L’application permet de configurer le mode de variation (commande de phase en amont ou en aval) et de définir la plage de variation. Une profondeur minimale de 50 mm est requise pour l’installation dans des boîtes d’encastrement. Toutefois, une profondeur de caisson d’au moins 60 mm est vivement recommandée pour une installation optimale. Le variateur nécessite une alimentation continue de 230 V, avec un conducteur et un conducteur neutre.

En extérieur, le variateur peut être utilisé uniquement dans un boîtier d’installation résistant aux intempéries, tel que IP66, assurant une protection adéquate. Bosch recommande une installation par des professionnels, cependant, il est en vente sur de nombreux sites internet. En prenant évidemment soin de couper le compteur, il est possible de l’installer soi-même. Attention, le Bosch Smart Home Dimmer ne peut pas être combiné avec un variateur préexistant. L’utilisation manuelle murale nécessite un interrupteur conventionnel, sauf si le gradateur est installé dans une boîte de jonction, cas dans lequel aucun interrupteur n’est requis. Que pensez-vous de cette nouveauté chez Bosch ? Allez-vous transformer vos interrupteurs ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

