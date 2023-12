Il invente un interrupteur innovant, sans fil ni batterie pour économiser jusqu’à 50 % de câblage électrique

Le premier interrupteur d’éclairage à coupure rapide a été inventé en 1884 par l’ingénieur électricien John Henry Holmes. Ce composant sert à contrôler l’ouverture et la fermeture d’un circuit électrique. À l’état désactivé, il ressemble à un circuit ouvert qui empêche le courant de passer. À l’état activé, un fil conducteur ferme le circuit, allumant le système grâce à la circulation du courant. Au fil du temps, cette technologie s’est améliorée et s’est déclinée en plusieurs variantes (unipolaire, bipolaire, « va-et-vient », double, inverseur, à minuterie modulaire, sans fil, etc.).

Les interrupteurs sans fil existent depuis plusieurs années. Il est déjà démontré que ces dispositifs permettent de réduire grandement le coût des travaux d’installation électrique d’une maison. Les modèles plus anciens sont équipés de piles, mais les plus récents sont autonomes. Dans cette étude récente, l’ingénieur Kambiz Moez est d’ailleurs parvenu à créer un nouveau type d’interrupteur d’éclairage autonome, sans fil et sans pile. Cette innovation a la particularité d’utiliser l’énergie produite par les signaux de radiofréquence environnants pour fonctionner. Décryptage.

Comment fonctionne cette nouvelle technologie ?

Ce système est composé d’un émetteur au niveau de l’interrupteur et d’un récepteur au niveau du luminaire. Selon son concepteur, cette nouvelle technologie est unique, car ses commutateurs fonctionnent sans piles. Kambiz Moez affirme que cela représente un grand avantage puisque les propriétaires ne perdent plus leur temps à remplacer les piles de ces équipements dans leur maison. Ce nouveau dispositif capte l’énergie provenant des sources ambiantes, dont les signaux de radiofréquence (RF). Pour cela, il est nécessaire d’équiper d’un ou de deux émetteurs de puissance RF chaque étage du bâtiment pour alimenter l’ensemble des interrupteurs qui y sont installés.

Quelles sont ses diverses applications ?

Cet ingénieur canadien a réalisé un prototype d’interrupteur sans fil fonctionnant à l’énergie des signaux RF en dépensant moins d’un euro. Selon lui, cette nouvelle technologie peut être installée sur tous les types de mur du bâtiment. Elle serait évolutive, facile à reproduire, efficace et simple d’utilisation. Le système peut d’ailleurs être fabriqué en sur-mesure afin de répondre exactement aux exigences des utilisateurs (propriétaires, entreprises, organismes de réglementation, etc.). Il peut également être connecté à des capteurs d’humidité, de température et d’occupation. Cela permet à des foyers de réaliser des économies d’énergie significatives. Les résidents peuvent contrôler sans fil l’électricité dans leur logement. En outre, Kambiz Moez a affirmé que son invention pourrait aider à alléger les coûts de construction de maisons au Canada. Ce qui atténue probablement la crise actuelle du logement dans ce pays.

Conseils pour installer un interrupteur d’éclairage sans fil

Les interrupteurs sans fil sont faciles à poser. Mais pour des questions de sécurité, il convient de confier cette tâche à un installateur professionnel. Tout d’abord, il convient de bien vérifier la distance entre l’interrupteur et le micromodule au niveau de la lampe, en respectant la portée indiquée par le fabricant. Avant de réaliser les travaux, l’alimentation électrique de la pièce concernée doit être coupée en actionnant le disjoncteur sur le tableau électrique. L’installateur peut ensuite brancher le micromodule à côté du luminaire. Enfin, il reste à fixer la commande sur un mur à l’aide d’une vis ou d’un adhésif. Avec le nouvel interrupteur sans fil de Kambiz Moez, il faut aussi prévoir l’installation des émetteurs de puissance RF dans le bâtiment. Schneider Electric France avait dévoilé en 2020, un interrupteur sans fil sans pile d’Odace fonctionnant sur un autre principe (vidéo ci-dessous). Plus d’informations : ualberta.ca. Que pensez-vous de cette invention ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .