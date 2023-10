Lors de vos séances de bricolage ou lors d’une randonnée nocturne, vous avez probablement déjà utilisé une lampe frontale. Concrètement, lorsque vous regardez dans une direction, la lampe frontale suit le mouvement de votre tête : logique, mais toujours pas très pratique. Il arrive fréquemment que l’on soit obligé de se « tordre le cou » pour éclairer au bon endroit. Tout pourrait changer grâce à l’invention de l’Adaptev Headlamp, par la start-up Panther Vison. Cette lampe frontale, actuellement en campagne de financement participatif sur Kickstarter, dispose d’un ingénieux faisceau qui suit votre regard. Plus besoin de réglage manuel, il vous suffit de bouger la tête. Découverte.

L’unité de mesure inertielle au cœur de cette invention

Pour comprendre comment fonctionne cette lampe, il faut déjà savoir ce qu’est une unité de mesure inertielle (IMU). C’est donc « un composant électronique inclus dans la famille de capteurs. Il mesure l’accélération du capteur, la vitesse angulaire et son orientation à l’aide d’une combinaison d’accéléromètres, de gyroscopes et de magnétomètres », comme l’indique Génération Robots. L’IMU incluse dans cette lampe va en conséquence détecter les mouvements de la tête de l’utilisateur pour ajuster le faisceau lumineux en réaction. Par exemple, si l’utilisateur tourne la tête vers la gauche, le faisceau dirigé vers la gauche s’allume et s’éteint une fois le mouvement terminé. Et à chaque mouvement de la tête, le faisceau s’allume en conséquence.

Une lampe intelligente et design

La lampe frontale est fabriquée en plastique ABS et en polycarbonate transparent, assurant légèreté et durabilité. Le design en spirale est surprenant pour une lampe frontale, mais ajoute une touche qui la distingue des autres lampes. Le mode IMU est le cœur de cette lampe frontale, cependant, elle dispose aussi de deux autres modes. Le premier étant le mode “All On” qui lui permet de rester allumée constamment. Le second étant le mode “Center Only” qui resserre le faisceau au centre, parfait pour le bricolage par exemple. Elle se dote aussi de trois intensités lumineuses, la plus puissante étant de 860 lumens, mais uniquement en mode “All On”. Normalement, vous devriez voir comme en plein jour, l’intensité d’une lampe frontale classique étant de 600 lumens environ.

Autonomie, résistance et prix

La batterie de l’Adaptev procure une autonomie variable, allant de 45 min en mode “All On” à intensité élevée jusqu’à 14 h en mode “Center Only” à intensité faible. Légère avec seulement 96 g, elle ne sera pas un poids à porter, même lors de longues randonnées nocturnes. Les conditions météorologiques ne seront pas un problème puisqu’elle dispose d’un indice d’étanchéité IP67 et qu’elle peut même être immergée pendant 30 min à une profondeur d’un mètre. Actuellement en campagne Kickstarter, l’Adaptev pourrait faire un malheur lors de sa commercialisation.

D’ailleurs, elle est disponible pour cette campagne au prix de 35 € (37 $) au lieu de 70 € (74 $) lorsque celle-ci sera commercialisée. Les livraisons sont prévues en décembre 2023 dans le monde entier et les objectifs de la campagne de financement sont déjà largement atteints à une vingtaine de jours de la fin. Il faut reconnaître qu’elle semble bien pratique cette lampe frontale, non ? Plus d’informations : panthervision.com

Que pensez-vous de cette innovation ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .