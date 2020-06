Des chercheurs ont reconstitué une conversation en observant les vacillements de lumière d’une simple ampoule...

Si vous êtes invités chez des amis et que leurs lustres laissent pendre les ampoules, méfiez-vous ! Selon une étude menée par Ben Nassi, responsable des recherches, les ampoules suspendues pourraient être de véritables espions !

Une équipe de chercheurs israéliens relate que les ampoules pourraient permettre de décrypter une conversation grâce à leurs vibrations. Exit les mouchards planqués dans les plantes vertes ou les potentielles écoutes via les enceintes connectées… Avec vos ampoules votre voisin pourrait donc savoir s’il en prend pour son grade lors de vos repas familiaux ! Et cette technique porte même un nom : la (ou le) lamphone !

Cette technique permettrait donc de décrypter une conversation à 25 mètres de distance simplement en observant les ampoules. Il se base sur le fait que les sons dans une pièce peuvent être captés par l’ampoule. Quand les ondes sonores atteignent l’ampoule, celle-ci vibre ou vacille. L’étude précise que ces vacillements sont invisibles à l’œil nu, donc il faudrait bien des capteurs pour les interpréter ! Les vacillements sont ensuite traduits en signaux électriques puis analysés.

Lors de cette étude, la technique « lamphone » a permis aux chercheurs d’identifier la chanson Let It Be des Beatles ou même d’identifier Donald Trump lors d’un discours. Un résultat qui surprend également les chercheurs. Avouons que cela interpelle, comment une simple ampoule pourrait devenir un mouchard ?

On vous laisse essayer puis juger de la véracité de cette étude… Mais prenez garde quand même ! Les esprits pourraient du coup, s’inviter à votre table ! Et si vous ne voulez prendre aucun risque, il ne vous reste plus qu’à fermer les rideaux lors de vos soirées commérages…

Photo d’illustration Oleksandr_Delyk / Shutterstock