Pourquoi est-il conseillé de mettre des boules d’aluminium dans son lave-linge ?

Même s’il n’est pas le produit le plus écologique qui soit, nous utilisons tous du papier d’aluminium… Il faut bien avouer qu’il est très pratique pour emballer un sandwich, couvrir un reste de plat…

Bien sûr il existe des alternatives écologiques au papier d’aluminium, comme les Bee Wrap, ces emballages en cire d’abeilles, lavables et recyclables ! Mais ne nous voilons pas la face, le papier d’aluminium reste la star des cuisines pour la conservation des aliments ! Mais saviez-vous que le papier d’aluminium pouvait faire des miracles dans le tambour de votre machine à laver ? On vous explique pourquoi !

Pourquoi du papier d’aluminium dans la machine à laver ?

Cette astuce est évidemment une astuce de grand-mère comme nous aimons en distiller parfois ! Nos grand-mères ne connaissaient pas nos lessives ultraperfectionnées, qui lavent, adoucissent, détartrent le lave-linge… Et qui sont sensées vous rendre un linge plus blanc que blanc ! Le papier d’aluminium, dans la machine à laver va permettre un meilleur entretien de votre lave-linge, mais également un meilleur nettoyage de votre linge. Voici pourquoi !

Envolée l’électricité statique !

Quand vous lavez des matières à électricité statique comme la laine ou le nylon, vous pouvez ressembler à Einstein rien qu’en enfilant votre pull… Le papier d’aluminium aurait le pouvoir magique d’enlever l’électricité statique de votre linge. Il serait aussi possible d’utiliser les boules de papier d’aluminium dans le sèche-linge pour enlever l’électricité statique… Mais nous prenons cette astuce avec précaution, car le papier d’aluminium chauffe, même s’il ne s’enflamme pas, nous ne sommes pas persuadés que des linges fragiles ne pourraient pas prendre feu !

Un linge plus propre !

Avec deux ou trois boules de la taille d’une balle de tennis, le linge devrait être plus propre. C’est d’ailleurs un peu le principe des noix de lavages, mais avec du papier d’aluminium… En frappant le linge dans le tambour, elles vont permettre à la saleté incrustée dans les fibres de se libérer. Et cela n’aura aucune conséquence sur le fonctionnement de votre lave-linge… Aucun risque de l’abîmer. Les boules d’aluminium peuvent être réutilisées pendant 6 mois, ce qui en fait une astuce plutôt très économique !

Des économies de lessive ?

Comme les noix de lavage, les boules de papier d’aluminium permettraient d’éviter l’utilisation de lessive ou adoucissants. Ce sont en fait les boules d’aluminium qui permettent le battage du linge et d’en faire sortir la saleté sans lessive chimique. Ce serait donc une alternative écologique et économique à l’utilisation des lessives classiques et pour le même résultat.

Une autre utilisation insolite du papier d’aluminium ?

Votre chat a fini de détruire le dernier jouet que vous lui avez acheté et s’en prend désormais à vos rideaux neufs ? Fabriquez-lui une boule de papier d’aluminium bien ronde et jetez-lui ! Normalement l’effet est immédiat, et la boule d’aluminium devrait se retrouver propulser aux quatre coins de votre salon !

Faites tout de même attention qu’il ne soit pas dans le tambour de la machine à laver, à la recherche de la boule que vous aurez utilisée pour votre linge… Cela pourrait entraîner des conséquences dramatiques pour votre matou !

Nous n’avons pas testé la technique des boules d’aluminium dans notre machine à laver, mais pourquoi pas si cela fonctionne, cela peut-être une bonne idée non ? Vous avez déjà testé cette méthode, n’hésitez pas à nous faire un retour de votre expérience en commentaires…