Calentador, un chauffage d’appoint artisanal en terre cuite et diffuseur d’huiles essentielles

Que diriez-vous d’un cadeau original, utile et artisanal pour offrir à vos proches ou vous offrir d’ailleurs ? Ce cadeau serait ravissant et décoratif, cela réchaufferait et parfumerait votre pièce et serait fabriqué artisanalement par de petites mains agiles. Lui, c’est le chauffage d’appoint en terre cuite, qui se veut aussi diffuseur d’huiles essentielles et fabriqué à la main par des artisans équatoriens. Un cadeau du bout du monde, proposé par la marque PaloSanto, spécialiste des huiles essentielles, encens et autres joyeusetés zens et relaxantes. Son nom : le Calentador, chauffage en français. Un petit appareil ultra-design, qui ne permettra pas de couper vos radiateurs, mais qui vous évitera de les faire tourner à plein régime. Le Calentador est au prix de 179 € sur Amazon et c’est un cadeau original pour les fêtes qui approchent. Découverte.

Présentation du Calentador

Le Calentador est un four à bougie en terre cuite qui fonctionne avec de la cire végétale, notamment de soja. Il s’installe sur une table basse et va pouvoir augmenter la température autour de lui de 4 à 5 °C. Son mécanisme repose sur l’énergie générée par la cire et les mèches à l’intérieur, chauffant les deux dômes en terre cuite et libérant de l’air chaud dans l’environnement. De plus, en ajoutant de l’eau au fond du réceptacle, le Calentador permet de maintenir un taux d’humidité optimal. Et si vous déposez quelques gouttes d’huiles essentielles dans cette eau, au fond du contenant, en fondant, la cire embaumera votre intérieur.

Comment installer le Calentador ?

Le produit est livré avec 50 g de cire de soja et trois mèches. Ce qui vous permettra une utilisation de 6 à 8 h. Il faudra donc prévoir un petit stock de cire de soja ou autre cire végétale, et de mèches, si vous l’utilisez fréquemment. Pour l’utiliser, il suffit d’insérer le contenant en métal dans le réceptacle en terre cuite, puis de le remplir de cire et d’installer les trois mèches fournies. Versez ensuite de l’eau autour du contenant métallique, directement sur la terre cuite, ainsi que les huiles essentielles dans l’eau et non dans la cire. Recouvrez ensuite avec la grille en métal, puis allumez les mèches. Installez ensuite le plus petit couvercle en terre cuite sur la grille et le plus grand ensuite. Profitez de la chaleur et des senteurs qui seront diffusées par le Calentador.

Pourquoi choisir la cire de soja ?

La cire de soja, si vous la choisissez bio et végan, est une matière naturelle, respectueuse de l’environnement et non testée sur les animaux. En choisissant de petits cristaux, vous pouvez précisément doser la quantité nécessaire et, ainsi, éviter le gaspillage ou les bougies qui ne fondent pas entièrement. La cire de soja est aussi plus performante en termes de point de fusion que la paraffine avec un point de fusion bas de 49-52 °C, favorisant une diffusion parfumée sans fumée toxique.

Nous vous recommandons, par exemple, la cire de soja, Soj végétale, SANS OGM et 100 % naturelle, conditionnée et préparée à Marseille. Bien entendu, il est difficile de trouver de la cire de soja fabriquée en France, la plante étant plutôt originaire d’Asie. Que pensez-vous de cette idée-cadeau originale ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

