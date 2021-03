Astuce Ecolo : Comment utiliser la pierre d’argile blanche ?

Vous en avez assez d’avoir des dizaines de bouteilles plastiques de produits ménagers chimiques dans votre buanderie ? Outre le vinaigre blanc que nous connaissons tous, il existe un petit objet presque magique à qui rien ne résiste !

La pierre d’argile blanche ou pierre d’argent ne paie pas de mine, mais elle s’avère redoutable d’efficacité ! Comme son nom l’indique ce bloc blanc est fait d’argile et de savon. Grâce à elle, vous allez réduire votre budget produits ménagers de manière drastique, gagner de la place dans vos placards et faire un ménage « écologique » !

La pierre d’argent dans la maison ?

Concrètement, on peut l’utiliser sur toutes les surfaces à nettoyer :

Plan de travail de la cuisine

Plaque vitrocéramique

Eviers / Lavabos

Four

Casserole

Semelle de Fer à repasser.

Pour toutes ces utilisations, il suffit de mouiller une éponge et de prélever un peu de pierre dans la boîte. Puis de frotter doucement vos surfaces, de rincer et de bien essuyer avec un essuie-tout lavable par exemple ! Pour récurer les endroits difficiles, une vieille brosse à dent fera parfaitement l’affaire.

Pour les vitres, elle est également très efficace, même s’il faut frotter un peu plus qu’à l’accoutumée. Il suffit de frotter avec une éponge et de la pierre d’argile, puis de bien essuyer les vitres… Vous pourrez constater que la buée ou la condensation sera moins présente sur vos vitres. C’est la magie de la pierre d’argile qui laisse un film invisible sur vos vitres !

Pour toutes les surfaces, la pierre d’argent a des propriétés dégraissantes et permet de récupérer parfaitement une plaque de cuisson ou un four.

Quelles sont les autres propriétés de la pierre d’argile

Cette pierre « magique » ne fait pas QUE le ménage, elle permet également de redonner de l’éclat aux métaux comme les chromes ou l’inox… Une ménagère en argent retrouvera tout son éclat grâce à l’argile un brin abrasif.

Comme le vinaigre blanc, la pierre d’argile viendra à bout du calcaire qui se dépose sur votre robinetterie.

Du fait de sa non-agressivité, elle permettra également à vos bijoux de retrouver leur éclat d’origine.

Enfin vos canapés, fauteuils ou chaussures en cuir retrouveront leur jeunesse grâce à cette pierre blanche !

Fabrication maison de la pierre d’argile

Même si le jeu n’en vaut peut-être pas la chandelle, la pierre d’argile peut être faite maison. En magasin, elle coûte environ 15€ (pour un pot de 500g) et peut durer des mois ! Mais si vous voulez vraiment la fabriquer vous-mêmes, voici comment faire :

Pour un pot de 300 grammes :

125 gr d’argile blanche (vous pouvez mélanger la verte et la blanche)

90 gr de savon noir

90 gr de bicarbonate de soude

75 gouttes d’huile essentielle (eucalyptus, citron, menthe, lavande…)

Mélanger le bicarbonate et l’argile. Préférez le bicarbonate en poudre ! Puis incorporez le savon noir et mélangez le tout. Ajoutez l’huile essentielle et mettez en pot ! Laissez sécher au moins une semaine avant utilisation, il faut que votre préparation soit parfaitement solide.

Nous avons depuis longtemps adopté cette astuce écologique et rudement efficace… Et elle peut vraiment s’emporter partout tant elle prend peu de place. Il existe de nombreuses autres utilisations (plastique de voiture, jantes, faïence…) mais la liste serait trop longue…