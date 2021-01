Comment réduire ses déchets ménagers de manière simple et efficace ?

L’écologie et le zéro déchet sont au cœur des débats… Effectivement il y a urgence en la matière… Le tout-jetable est révolu, l’heure est au recyclage et aux économies de déchets… Facile à dire mais ce n’est pas toujours facile de réduire ses déchets.

Pourtant avec 580 kilos de déchets par an et par habitant, les français ont fort à faire pour soulager la planète. Emballages plastiques à outrance, voire même suremballage, barquettes en tous genres garnissent nos poubelles. Pourtant il existe quelques habitudes à prendre pour réduire drastiquement ses déchets ménagers. Voici quelques conseils pour y parvenir sans se prendre la tête !

Installez un compost

Cela ne paraît peut-être pas grand-chose, mais pourtant composter les déchets diminue grandement votre « capital » déchet… Nous avons calculé que chaque mois, nous économisions environ un sac de 50 litres de déchets compostables… Soit 600 litres de déchets qui ne partent pas à l’incinération mais qui reviendront au jardin pour fertiliser la terre… Et si vous habitez en appartement, les composteurs de cuisine peuvent vous être très utiles. Il existe également dans certaines villes des composteurs collectifs qui permettent de récupérer ces déchets.

Privilégiez le vrac !

Dans tous les supermarchés aujourd’hui, il est possible d’acheter ses pâtes, son riz, légumes secs ou céréales en vrac… Et les produits ne sont pas tous bios ou hors de prix ! Pensez simplement à utiliser les sacs prévus pour les légumes, ils sont compostables aussi… Alors que parfois les sachets vracs sont en plastique, ce serait dommage de réduire à néant vos efforts d’acheter en vrac si vous le mettez dans un sac plastique ! Certains magasins acceptent les contenants également mais c’est encore peu répandu.

Des produits de beauté solides !

Peut-être avez-vous remarqué le fléau que sont les emballages plastiques dans la salle de bain ! Shampoing, gel douche, crème à raser, lait pour le corps… Ils sont tous dans des bouteilles plastiques… Ecologiquement c’est une hérésie et financièrement ce n’est pas mieux…

A chaque utilisation de shampoing ou gel douche, vous en utilisez beaucoup trop ! Pourquoi alors ne pas passer aux produits solides ! Ils durent beaucoup plus longtemps et s’utilisent avec la juste dose. Le shampoing solide existe pour tous types de cheveux et la plupart du temps, les emballages de ces produits sont recyclables ou compostables !

Privilégier le « seconde main » :

Pourquoi acheter neuf, lorsque qu’une alternative d’occasion est possible. Ecumez les sites de trocs ou renseignez-vous sur les groupes du styles « Tu sais que tu viens de… quand », il en existe pour chaque ville ou village, voire quartier… Les gens donnent ou vendent pour une somme symbolique, profitez-en… Ce n’est ni gênant ni humiliant de récupérer des matériaux, des vêtements ou des livres, c’est juste écologique et économique !

