Elle débute une série de troc avec une épingle à cheveux, 25 échanges plus tard elle termine avec une tiny house !

Bien que la pandémie ait été une catastrophe pour la plupart des personnes, elle a apparemment été une opportunité pour d’autres. Ce fût le cas pour Demi Skipper, une jeune femme de 26 ans qui habite San Francisco. En pleine pandémie, alors qu’elle cherchait à s’occuper, une idée lui vînt : Elle créa un projet appelé « Trade Me » sur TikTok et Instagram le mardi 26 mai 2020. Son objectif ? « J’échange une épingle à cheveux jusqu’à ce que j’aie une maison » déclare-t-elle dans sa première vidéo.

Elle est passée d’une épingle à cheveux à une petite maison ?!

En allant sur les plateformes comme Craiglist, eBay et Facebook, Demi Skipper a lentement et patiemment échangé un à un des articles. Elle a commencé avec une seule épingle à cheveux. Et son idée paya ! En seulement 25 échanges, elle vit passer entre ses mains, des lunettes, des chaussures, du matériel électronique, des voitures et, sa dernière acquisition pour le moment, une tiny house !

Eh oui. En seulement six mois et à travers 25 trocs, Demi Skipper est devenue la fière propriétaire d’une tiny house signée Wildbound Cabin Co, nous rapporte MailOnline. La tiny house peut contenir un lit et un comptoir et est aussi grand que la moitié d’un dortoir universitaire. Sa valeur sur le site de l’entreprise est d’ailleurs de 9.500 dollars soit 7.730 euros environ.

Mais comment a-t-elle fait pour partir d’une simple épingle à cheveux et atterrir avec une maison ?

Demi Skypper y parvint grâce à un « trading très intelligent et tenace » déclare MailOnline. Concrètement, la jeune femme commença à échanger son épingle à cheveux contre des lunettes margarita, puis elle a échangé ces dernières contre un aspirateur. Voulant avoir toujours plus grand et plus valeureux, Demi Skypper troqua l’aspirateur contre une Apple Box qui a fait place à une Xbox.

La console a, à son tour, fait place à des baskets en édition limitée, lesquels ont donné place à un MacBook Pro qui se transforma en un collier de diamants, puis en un vélo d’entraînement connecté appelé Peloton puis enfin trois voitures.

Et c’est le samedi 28 novembre dernier que Demi Skypper atteint son ambitieux objectif puisqu’elle échangea un Jeep Patriot 2011 contre la tiny house. Néanmoins, même si la jeune femme n’a pas manqué de partager sa joie sur les réseaux sociaux, elle déclara qu’elle ne s’arrêterait pas là. Son prochain objectif ? Avoir une maison plus grande et permanente.