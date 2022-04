Connaissez vous (vraiment) toutes les utilisations possible du Coca-Cola ?

Dans le monde, il s’en boit 350 milliards de litres par jour, ce qui représente plus de 10.000 litres à la seconde. Vous aurez sans doute deviné que l’on parle ici de la célèbre boisson de couleur marron, pétillante, avec sa bouteille fuselée et son étiquette rouge… Il s’agit bien évidemment du Coca-Cola, que nous connaissons tous ! Si sa recette a toujours été un secret de fabrication, au fil du temps, ce breuvage possède d’autres utilisations bien plus étonnantes que celle de nous désaltérer… Produit ménager, médicament, répulsif, voici quelques usages étonnants du Coca-Cola… Vous n’allez pas en revenir ! Il semblerait que même si les diététiciens ne recommandent pas vraiment cette boisson sucrée et addictive, il est bon d’avoir une bouteille chez soi, sans pour autant être obligé de la boire.

Du Coca-Cola pour les fleurs !

Votre conjoint vous offre des fleurs pour la Saint-Valentin, ou juste comme ça, sans raison particulière, mais elles fanent très vite… Les fleurs coupées sont jolies, mais malheureusement, elles deviennent rapidement des déchets à mettre au compost. Pour les faire durer plus longtemps, verser un quart de Coca-Cola dans une tasse, puis remplissez là d’eau aux ¾ restants. Vos fleurs vont adorer et remonter fièrement la tête !

Du Coca-Cola contre les piqûres de moustique

Nous conseillons l’astuce suivante plutôt en soirée, pour éloigner les moustiques… Il s’agit en effet d’appliquer du Coca Cola directement sur les parties non recouvertes de vêtements pour éviter les piqûres de ces petites bestioles. Attention à ne pas appliquer de Coca-Cola quand il fait chaud, vous pourriez attirer les guêpes, et les piqûres sont bien plus douloureuses !

Du Coca-Cola pour le ménage

Cette astuce est peut-être la plus connue de toutes, et elle fait dire à de nombreux détracteurs que le Coca-Cola agit de la même manière dans nos estomacs. Le Coca-Cola va vous aider à détacher les taches de sang, nettoyer vos lunettes (en les rinçant ensuite), redonner de l’éclat à vos bijoux en argent, vos cuivres, détartrer vos robinets ou les fonds de cuvettes de WC. Faites un test très simple : dans un verre, versez un fond de Coca-Cola, déposez une pièce ancienne et laissez-là tremper une nuit entière… Votre pièce de monnaie sera comme neuve le lendemain, tout comme vos bijoux !

Quelques autres astuces étranges…

Vous n’avez plus de place dans votre bac à compost? Ajouter quelques gouttes du breuvage, il va accélérer les choses… Le Coca-Cola soulage instantanément les douleurs liées aux piqûres de méduses [Testé et approuvé sur l’un de nos enfants] Et bien sûr, en termes médicaux, le Coca-Cola, déchu de ses bulles, calme rapidement les maux de ventre, et c’est quand même bien plus agréable à boire que les mixtures anti-diarrhéiques que l’on trouve en pharmacie.

Retour sur l’invention du Coca-Cola

D’ailleurs, le Coca-Cola a été inventé par un pharmacien, le Dr John Styth Pemberton en 1886 à Atlanta, mais c’est le comptable du pharmacien qui a trouvé la célèbre appellation. Le pharmacien était addict à la morphine à cause d’un traitement contre les douleurs de ses blessures… Il cherche donc une boisson qui permettrait de le désintoxiquer et invente un breuvage alcoolisé à base de coca, de noix de kola et de damiana, et l’appelle le French Wine Coca. En 1885, la vente d’alcool est interdite par le maire d’Atlanta, pour deux ans, il ne peut donc plus vendre le French Wine Coca… Il invente alors un soda sans alcool en gardant l’ingrédient de base, la feuille de coca. Après quelques modifications, notamment en matière de taux de coca dans la boisson, il deviendra le Coca-Cola que l’on boit aujourd’hui… Pour information, en France, la boisson est arrivée en 1919, apporté par des soldats… américains évidemment !