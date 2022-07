Ce distributeur de boissons inversé échange vos bouteilles en plastique contre une chance de gagner un voyage

Si vous êtes nés avant les années 80, vous avez forcément connu les bouteilles en verre qui étaient consignées… A cette époque, on devait rapporter les bouteilles de sodas, eaux, ou vins* au marchand de boissons pour éviter de payer un surplus. Finalement, c’était déjà du recyclage et il fonctionnait plutôt bien. Avec la disparition des détaillants en boissons, et la multiplication des supermarchés, les consignes de bouteilles ont peu à peu disparu. Le verre n’était plus recyclé, le plastique ne l’était pas encore, bref, nous entrions dans la période du « tout jetable » pour finalement revenir au recyclage quelques années plus tard… Depuis 2018, la branche anglaise du géant Coca-Cola tente d’inciter les consommateurs au tri en proposant des distributeurs de boissons inversés… Kézako ? On vous explique !

C’est quoi ce distributeur ?

Coca-Cola Great Britain a installé depuis 2018, des distributeurs un peu particuliers dans plusieurs parcs publics du Royaume-Uni. Ces distributeurs que l’on appelle « inversés » offrent des récompenses étonnantes aux bons élèves qui recyclent leurs bouteilles en plastique ! L’initiative du géant américain a pour objectif de sensibiliser les Britanniques au recyclage des déchets, et au fait que les bouteilles peuvent avoir une seconde vie. Plus de 20 distributeurs ont été installés en quatre ans, et ont déjà permis de recycler plus de 100 000 bouteilles… Une goutte d’eau cependant quand on sait qu’il s’en vend 13 milliards chaque année au Royaume-Uni (Source : France Info).

Et on gagne quoi alors ?

En temps normal, le consommateur qui recycle ses bouteilles dans les distributeurs inversés ne gagne que le mérite d’être un bon élève du tri ! Mais, jusqu’au 20 septembre 2022, et en partenariat avec Merlin Entertainments, les bons élèves pourraient se multiplier et gagner de jolis cadeaux… En effet, un concours est organisé en remplissant un formulaire grâce aux informations reçus sur un ticket obtenu après dépôt des bouteilles plastiques. En septembre, un tirage au sort aura lieu pour gagner quelques lots originaux, comme une visite en coulisse du Sea Life Trust au Cornish Seal Sanctuary pour découvrir les bébés phoques du sanctuaire des Cornouailles, ou encore l’occasion de nourrir les tortues du Sea Life de Manchester, ou de plonger avec les requins du Bear Grylls Adventure de Birmingham, etc.

Des cadeaux sympas mais…

Encourager les Britanniques à trier et recycler leurs bouteilles plastiques en leur offrant des cadeaux, c’est plutôt sympa, et niveau marketing, c’est aussi une excellente idée… En revanche, n’est-ce pas finalement du greenwashing, une sorte de “carotte” pour que les gens recyclent ? Et franchement, encourager une démarche écologique en offrant l’occasion de voir des animaux cloîtrés dans des parcs d’attraction ou zoos, est-ce vraiment là l’idée du siècle ? Certes, les sanctuaires ou parcs zoologiques contribuent à la sauvegarde de certaines espèces, mais les requins ont-ils leur place dans un parc aquatique ? Les tortues ne seraient-elles pas mieux à se nourrir elles-mêmes dans l’océan ? C’est bien de vouloir inciter les gens à trier, mais a-t-on vraiment besoin de leur offrir des cadeaux finalement sujets à controverse pour qu’ils effectuent un geste pour la planète ? A méditer !

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. En France, la vente d’alcools est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.