Coca-Cola annonce des bouteilles recyclables pour ses bouteilles de 400 ml aux USA

Enfin ! Si l’on en croit le récent communiqué du groupe Coca-Cola, le départ pour la transition écologique est lancé. Dès ce mois de février, mais seulement aux Etats-Unis, le géant américain devrait proposer des bouteilles de soda entièrement recyclées. Depuis 2018 déjà, le groupe Coca-Cola ainsi que Pepsico et Nestlé se classeraient aux premiers rangs des plus gros pollueurs du monde en matière de plastique selon l’organisation Greenpeace et un rapport de l’association #breakfreefromplastic

Le changement c’est donc maintenant, mais cela ne se fera pas sur toutes les bouteilles et dans tous les pays… Dommage, même si l’on peut comprendre que cela peut prendre du temps ! Malheureusement, la Planète, elle, n’a plus le temps !

Coca-Cola Company annonce donc que désormais, les bouteilles du célèbre soda de 400 ml seront en plastique recyclé. Ces bouteilles d’abord commercialisées aux Etats-Unis, devraient déjà permettre de réduire l’utilisation du plastique du groupe de 20% par rapport à 2018.

Dans certains pays, à la suite de la COP21, Coca-Cola propose déjà des bouteilles recyclées, mais c’est une première aux Etats-Unis. Le plus gros marché du groupe évidemment ! A la suite de ces premières bouteilles de 400 ml, d’autres produits de la marque suivront.

Les objectifs écologiques du groupe :

2025 : 100% des emballages recyclables

2030 : 50% de matériaux recyclés dans les canettes et bouteilles

Coca Cola, le soda le plus vendu au monde

C’est un petit pas pour Coca-Cola, mais déjà un grand pas pour la Nature. On espère sincèrement que leurs objectifs seront atteints. Le Coca-Cola, inventé en 1886 par un pharmacien de Colombus est le soda le plus bu au monde avec 2 milliards de boisson consommées chaque jour… En tête en 2015, le Mexique avec 275 canettes par an et par habitant… Une addiction le Coca-Cola ? Oui cela peut être le cas, n’oublions pas qu’il contient de la caféine !