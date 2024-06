Machines à café en grains : pourquoi l’utilisation de l’eau en bouteille n’est pas une bonne idée  ?

Dans l’un de mes derniers articles, je vous parlais des inconvénients des machines à café broyeuses de grain. Parmi eux, et par rapport à mon expérience personnelle, j’expliquais que le détartrage très fréquent de ma De’Longhi Magnifica me dérangeait parfois. Cet article a suscité de nombreux commentaires, dans lesquels vous nous relatiez votre propre expérience et aussi votre amour du café en général. Je voudrais revenir sur le détartrage, qui est un nettoyage « normal » à réaliser à la demande de la machine, mais que je trouve trop fréquent. Néanmoins, cela est probablement dû à ma grande consommation, et à l’eau très dure qui coule de mon robinet, en Seine-et-Marne. Le détartrage est un nettoyage important pour préserver nos machines. Je vais donc vous expliquer les raisons qui doivent vous inciter à le réaliser le plus rapidement possible après l’allumage du voyant. C’est parti.

Pourquoi faut-il détartrer votre machine « à la demande » ?

Sur ma machine, le détartrage est demandé approximativement une fois par mois. Et, si celle-ci m’indique qu’il faut effectuer l’opération, je n’attends généralement pas plus de deux jours pour le faire. Il est évidemment possible de continuer de faire couler quelques tasses, néanmoins, vous ne feriez qu’empirer le problème et risqueriez de boucher le circuit. Attention, en cas de panne liée au détartrage, votre machine ne sera pas couverte par la garantie puisqu’il s’agira d’un défaut d’entretien. Si la machine est entartrée, de petits cristaux de calcaire se forment et vont obstruer l’écoulement de l’eau. Je vous assure qu’il vaut mieux effectuer le détartrage, plutôt que déboucher le circuit !

Puis-je utiliser de l’eau en bouteilles ?

Dans ses recommandations, la marque De ‘Longhi déconseille fortement l’utilisation d’eaux en bouteilles ou en bonbonne. Certaines eaux sont fortement minéralisées, enrichies en sels minéraux, et ce n’est pas le combo idéal pour la machine à broyer les grains de café ! L’entartrage de la cafetière ne vient pas de l’eau, mais dépend de sa dureté, qui dépend elle-même de votre région d’habitation. Sur cette carte de la dureté de l’eau en France, on observe que le détartrage sera moins fréquent dans le Finistère (eau douce) qu’en Seine-et-Marne (eau très dure). Pour ma part, l’eau de Réau (77) mentionne une « Dureté de l’eau EXCESSIVE », cela explique donc mes détartrages fréquents. Quant aux eaux trop douces, elles ne sont pas non plus idéales pour vos machines, car les minéraux sont essentiels pour emprisonner l’arôme du café. Une eau en bouteille trop douce donnerait en conséquence un café insipide.

Quelle eau dois-je alors utiliser ?

De’Longhi conseille l’utilisation de l’eau du robinet tout simplement, car les machines sont conçues pour cette fonction. Si vous le souhaitez, vous pouvez la filtrer à l’aide d’une carafe filtrante, ou utiliser celle de votre réfrigérateur américain. En effet, contrairement aux idées reçues, ces appareils disposant de filtres, dépolluent l’eau du chlore ou d’éventuels pesticides. Il n’agisse jamais sur la dureté de l’eau du robinet, une eau très dure restera très dure même filtrée. Pour terminer, sachez que les machines De’Longhi sont programmées pour un détartrage après 40 litres d’eau utilisés. Lorsque celle-ci vous demande un détartrage, n’attendez pas plus de deux ou trois jours pour l’effectuer. Pour ma part, je dispose toujours d’une bouteille de détartrant d’avance, pour pallier tout allumage du voyant rouge ! À quelle fréquence détartrez-vous votre machine à café ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

