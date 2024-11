Plus économiques et écologiques, voici 3 modèles de machines à café à grains à moins de 250 €

Le café est un breuvage découvert par hasard par un berger éthiopien, intrigué par la réaction de ses chèvres qui en avaient ingurgité ! Je remercie chaque jour ces chèvres, car sans café, je suis perdue, au point que je possède même une Handpresso à brancher sur l’allume-cigare de ma voiture, je vous l’avais présentée dans cet article ! Pendant que je vous écris, un café provenant de ma machine à broyer le grain attend sagement d’être dégusté. Ma fille adore venir prendre un café à la maison et lorgne sur ma Magnifica DeLonghi, mais elle est beaucoup trop chère pour son budget. Par conséquent, elle utilise une machine à dosettes, qui, pense-t-elle, lui revient moins cher. C’est une idée reçue, et je vous l’avais démontré dans cet article. En revanche, je peux comprendre que dépenser plus de 300 € dans une machine ne soit pas permis à tout le monde. Les broyeurs à grains se démocratisent et trois machines passent désormais sous la barre des 250 € ! Lesquelles ? Je vous les présente immédiatement.

La Cuisinart one cup grind and brew

Cette cafetière à broyer le grain est l’une des moins chères actuellement sur le marché. Le fonctionnement de cette cafetière est original puisqu’elle se dote d’un système qui moud le grain puis le transfère à un petit filtre intégré, par lequel coule l’eau chaude pour vous donner un café tout chaud. En effet, avec le broyeur automatique intégré, vos grains entiers sont fraîchement moulus et transférés directement dans la dosette réutilisable HomeBarista pour une simplicité maximale. De plus, elle se dote d’un réservoir d’eau de 1,35 L, qui vous permet de choisir entre trois tailles de tasse (120 ml, 210 ml ou 300 ml) pour ajuster l’intensité et la quantité selon vos envies. La Cuisinart One Cup Grind And Brew est vendue sur Amazon ou sur Cdiscount.

Cuisinart One Cup Grind And Brew - Machine à café avec broyeur intégré | Grain à moudre, Café filtre en portion individuelle | choisissez 3 tailles de tasse | Dosette filtrante réutilisable | Noir FRAÎCHEUR À LA DEMANDE : Moulez vos grains préférés puis infusez, pour une tasse de café d'une fraîcheur inégalée. Grâce au broyeur conique en acier inoxydable intégré, vous pouvez... PromoMeilleure Vente n° 1

La machine expresso Ariete 1318 avec moulin à café intégré moderne

La machine expresso Ariete 1318 est un modèle élégant et moderne, parfait pour les amateurs de café souhaitant profiter d’un espresso authentique chez eux. Avec son moulin à café intégré, cette machine vous permet de moudre vos grains sur le moment pour un goût et une fraîcheur incomparables. L’Ariete 1318 peut préparer deux tasses en simultané et se dote de commandes par boutons, elle est simple à utiliser et possède une puissance de 1080 W et une pression de 15 bars. Vendue moins de 200 €, elle est la « petite machine à broyer le grain qui monte », notamment auprès des plus jeunes, au budget limité. Elle est disponible sur Amazon, Rakuten, Darty ou encore Conforama.

Ariete 1318 Machine Expresso avec Moulin à Café Intégré Moderne pour Café en Grains et en Poudre, Mousseur à Lait, Filtre 1 et 2 Tasses, 1080 W, 800 Cubc_Centimeters, 15, Rouge Pas seulement du café : du bec cappuccinatore vous pouvez distribuer de l'eau bouillante pour préparer des infusions et des tisanes chaque fois que vous le souhaitez Meilleure Vente n° 1

La machine à grains Klarstein avec broyeur de grain

Si je devais choisir, c’est probablement celle-ci qui aurait mes faveurs, car j’ai, à plusieurs reprises, acheté des produits Klarstein et je n’ai jamais été déçue. Solidité, design, facilité d’utilisation, les produits de cette marque offrent une qualité semblable aux produits de grandes marques pour un prix plus bas. Cette cafetière à grains, vendue moins de 250 € au look futuriste, cette machine à espresso de 1550W et 20 bars de pression est équipée de deux blocs thermiques dédiés : l’un pour chauffer l’eau destinée à l’extraction de l’espresso et l’autre pour générer la vapeur. À vous la crème onctueuse et les saveurs d’un bon café ! Pour un café toujours au top, la machine intègre également un moulin à café avec 10 niveaux de réglage de la mouture. Je pense que si ma DeLonghi rend l’âme, je choisirai celle-ci qui est tout de même deux fois moins chère.

De plus, elle se dote d’un ingénieux système de chauffe rapide Thermo Block, l’eau est prête en quelques minutes pour un espresso instantanément savoureux. Elle est disponible sur Amazon, ManoMano ou encore Cdiscount. Et vous ? Utilisez-vous déjà un broyeur à grains ? Si oui, quels avantages et inconvénients pourriez-vous lui attribuer ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Klarstein Cafetiere avec Mousseur de Lait, Cafetières, Machines à Café et Machines à Expresso 20 Bar, Cafetière Electrique 1.4L,1550W, Moulin Intégré, Machine a Cafe ThermoBlock, Cappuccino, Latte COMMENCEZ VOTRE JOURNÉE DU BON PIED : Notre machine à café délivre 1 ou 2 doses d'espresso et cette machine a cafe de 1.4L comprend un récipient à lait pour vous aider à préparer des... Meilleure Vente n° 1

