Économique, écologique et meilleur, vous devriez (vraiment) passer à la machine à café à grains

Dimanche 3 novembre, un reportage dans le JT de TF1 m’a interpellé. Il concernait les machines à café à broyer le grain. Ce reportage expliquait que ces machines étaient en passe de détrôner les machines à dosettes, qui avaient connu un succès fulgurant lors de leur sortie. Personnellement, cela fait plus d’un an que je suis passée à une machine à café en grain, que je trouve beaucoup plus économique que la machine à dosette. Une impression attestée par le reportage qui estime qu’une tasse de café en grain revient à 0,15 centime contre 0,30 centime pour une tasse avec une dosette. L’un des inconvénients de la machine à grain est peut-être le réglage, car ils sont nombreux et il est difficile d’obtenir un bon café sans le réaliser. Si vous aussi, vous séchez devant le réglage de votre machine, je vous donne quelques tuyaux pour déguster un « vrai café », fraîchement moulu. C’est parti.

Les deux facteurs déterminants pour un bon café

Avant d’entrer dans le vif du sujet et, par conséquent, du réglage de votre machine, vous devriez respecter ces quelques consignes :

Choisir un café en grain de qualité est évidemment la condition essentielle pour obtenir un bon café . Par exemple, choisissez plutôt un grain fraîchement torréfié et un paquet disposant d’une valve qui permettra au café de « respirer ».

. Par exemple, choisissez plutôt un grain fraîchement torréfié et un paquet disposant d’une valve qui permettra au café de « respirer ». L’eau que vous mettrez dans votre cafetière aura aussi une incidence sur le goût, ce qui peut rendre l’expérience moins sympathique. Choisissez de préférence une eau minérale (peu chargée en calcium ou en sodium), une eau filtrée dans une carafe et de l’eau fraîche. Vous pouvez, sans risque, utiliser l’eau du robinet si celle-ci n’est pas trop dure, le calcaire ne sera pas le meilleur ami de votre machine à broyer le grain.

En termes de goût, je ne saurai pas vous conseiller, car cela dépend de chacun. Néanmoins, sachez que le café robusta est généralement plus fort que l’arabica, plus doux en bouche.

Réglage n° 1 : la mouture

Les différentes moutures sont obtenues en fonction du broyage plus ou moins fin des grains de café. C’est une étape essentielle qui va déterminer le goût de votre café. Si vous êtes adeptes du café ultra fort, amer et serré, la mouture devra être la plus fine possible. Et, à l’inverse, si vous aimez le café long et plutôt léger, la mouture devra être plus grossière. Dans l’absolu, sur votre machine, l’idéal est de choisir la mouture médiane, puis de l’augmenter ou de la diminuer jusqu’à obtenir le café qui vous convient.

Réglage n° 2 : l’intensité

Une fois la mouture réglée, vous devrez vous atteler à choisir l’intensité de votre café, qui est souvent indiquée par des tasses de diverses contenances. On peut obtenir un café long et fort, ou long, mais plus léger en réglant l’intensité. L’intensité va déterminer la quantité de café par tasse que la machine va broyer pour fabriquer votre breuvage. Ainsi, pour un expresso serré, la mouture serait déterminée à 1 ou 2 et l’intensité au plus bas, en choisissant la plus petite contenance. L’intensité peut aussi varier en fonction du café choisi. Par exemple, je ne choisirai jamais un grain « spécial expresso », puisque je préfère le café long et léger.

Réglage n° 3 : la température de l’eau

La température de l’eau joue également un rôle important, même si cette dernière est à l’appréciation de chacun. Personnellement, je déteste le café froid ou tiède quand mon mari redoute le café trop chaud ! Néanmoins, la température idéale pour consommer un café digne de ce nom se situe de 85 à 96 °C pour obtenir une infusion optimale. Des températures sous ou au-dessus de ces indications modifieront les arômes du café, qui, comme le thé, les délivrent uniquement à partir d’une certaine température. Et vous ? Comment aimez-vous le café ? Racontez-moi, je suis curieuse de connaître les expériences et les ressentis de mes lectrices et de mes lecteurs. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

