De l’Expresso au Lungo, comment régler parfaitement la mouture de sa machine à café ?

Votre café ? Comment l’aimez-vous ? Plutôt du genre expresso très serré ou plutôt long ? Personnellement, je n’apprécie pas le café trop fort et préfère, par conséquent, un café long. Du café, j’en bois énormément, et je ne suis pas la seule puisqu’il est la boisson la plus bue au monde, juste après l’eau selon Globometer. Je possède une machine broyeur à grains De’Longhi Magnifica sur laquelle il est possible de choisir l’intensité du café, en réglant la « mouture ». Avant de trouver le bon dosage, je me suis essayée à plusieurs cafés, dont certains que je pourrais qualifier de « café goudron », si forts, qu’ils étaient imbuvables. Puisque cela m’a posé quelques désagréments, avant de trouver la bonne mouture, je me dis que, vous aussi, vous peinez à régler votre mouture. Quelle mouture pour un café fort ? Ou, à l’inverse, pour un café léger ? Je vais tout vous expliquer.

Pourquoi le réglage de la mouture est important ?

En sortie d’usine, les machines broyeuses de grain sont généralement réglées sur une valeur médiane, et produisent donc un café plutôt léger. La mouture va avoir plusieurs incidences sur votre boisson. Tout d’abord, elle va modifier l’intensité du café, mais également accentuer son amertume, ou la rendre moins présente. Avec une cafetière classique, à filtre, ou à dosette, il est impossible de régler la mouture. Dans une cafetière filtre, plus vous mettez de café moulu, plus celui-ci est fort. Ce réglage est un atout sur les broyeurs à grains, car nous n’aimons pas tous le « même café ».

Quelle mouture pour quel café ?

Nous voilà arrivés au cœur du sujet : savoir comment régler la mouture de sa cafetière en fonction de l’intensité du café désiré. Avant d’entrer dans les détails, sachez que plus la mouture est fine, plus le café sera fort, intense et amer. Si vous aimez le Ristretto, par exemple, le café serré par excellence, vous devrez choisir une mouture fine (1 ou 2) et augmenter la pression d’eau. Pour l’expresso, un peu plus long que le Ristretto, mais relativement fort, il faudra choisir une mouture moyenne (3 ou 4). Enfin, pour l’Américano, ou café long (Lungo), la mouture devra être réglée sur 5 ou 6, en fonction de vos goûts. Attention aux moutures trop grosses, au-delà de 7, vous risquez d’avoir plus d’eau que de café. Personnellement, j’utilise cette mouture, uniquement lorsque je souhaite aromatiser mes pâtisseries avec un filet de café.

Comment régler la mouture sur votre machine à broyer le grain ?

Les réglages de mouture pourront être différents en fonction du modèle de votre broyeur. Néanmoins, ce dernier se réalise de la même façon sur chaque machine. La première étape consiste à remplir votre bac à grains, logique me direz-vous ! Faites ensuite couler une tasse avec la machine préréglée afin de savoir comment ajuster votre café personnalisé. Si vous l’aimez serré, et uniquement lorsque le second café passe dans la machine, tournez la molette vers les chiffres les plus petits.

Pour savoir si votre réglage vous convient, il faudra ingurgiter deux ou trois tasses « tests » avant de procéder à de nouveaux réglages de la mouture. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

De'Longhi Magnifica S Machine a Café Grain ECAM22.110.B, Machine Expresso et Cappuccino, 1.8L, Noir [Exclusif Amazon] CAFE FRAÎCHEMENT MOULU : L'expresso broyeur moud votre café seulement au moment de la préparation, et seulement la quantité nécessaire, pour obtenir un résultat parfait, tasse après tasse PromoMeilleure Vente n° 1 nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez