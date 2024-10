Noël approche, et vous êtes peut-être déjà sur le pied de guerre pour trouver le cadeau idéal ! Sur votre liste au Père-Noël, ou sur celle de l’un de vos proches, vous ajouterez peut-être une machine à café broyeuse de grains ! J’en possède une, la DeLonghi Magnifica S et je ne regrette absolument pas cet achat, que les choses soient claires, elle est devenue mon alliée café au quotidien ! Avec une bonne dizaine de tasses par jour, je réalise des économies astronomiques en comparaison avec la machine à dosettes que j’utilisais auparavant ! En revanche, la vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille avec ces machines à grains, je peux vous assurer qu’elles ont quelques inconvénients, qu’il faut absolument connaître avant de dégainer la carte bleue. Ces inconvénients, les vendeurs se gardent bien de les mentionner, et pourtant je les constate chaque jour. Quels sont-ils ? Je vous explique tout immédiatement.

Inconvénient n° 1 : le bruit

Si je vous dis que les machines à café à broyer le grain sont bruyantes, croyez-moi, ce n’est pas une illusion ! Et, ce n’est pas un cas particulier pour ma machine, mais une généralité sur toutes ces machines à café. C’est normal, le café arrive en grains, traverse le broyeur pour devenir du café moulu ! Et, cela produit un bruit du tonnerre, au point où ma consommation a diminué, car j’évite de lancer un café à 5 heures du matin, quand mon mari dort encore.

Inconvénient n° 2 : le prix d’achat

Alors, je ne vais pas vous mentir, une machine à broyer le café est beaucoup plus chère qu’une cafetière filtre ou qu’une cafetière à dosettes. Elles peuvent, pour les modèles les plus haut-de-gamme, atteindre la somme astronomique de 1 000 € ! J’ai payé la mienne 399 € et je concède que c’est une somme élevée. Mais, en finalité, après plusieurs mois d’utilisation, je fais déjà des économies ! Un kilo de « bon café », me coûte en moyenne 15 € et me dure un mois… Lorsque j’utilisais des dosettes, j’utilisais, par mois, approximativement 200 dosettes pour un coût de 0,40 € par dosette, soit 80 € par mois… J’économise ainsi 65 € par mois, soit 780 € sur une année ! Le calcul est plus probant que des arguments, non ?

Inconvénient n° 3 : l’entretien de la machine

Certains diront que quelle que soit la machine, elle doit être entretenue ! Certes, c’est une vérité, mais la mienne et beaucoup d’autres modèles de ce type nécessite un entretien bien plus régulier que ma cafetière filtre. Par exemple, chaque jour, je dois veiller à ce que les petits blocs de marc de café tombent bien dans le bac prévu à cet effet… Et, la plupart du temps, ce n’est pas le cas, donc je dois aspirer les débordements de marc pour éviter qu’ils provoquent une panne de la machine. C’est un entretien supplémentaire que je n’avais pas avec ma machine à dosettes, évidemment !

Inconvénient n° 4 : la variation du café est compliquée

Je sais que certaines machines aux prix exorbitants permettent de changer de café, mais ce n’est pas le cas des machines à broyer le café de moyenne gamme. Lorsque je remplis le bac, je ne peux pas changer de café en cours d’utilisation comme je le faisais avec les dosettes. En effet, je peux uniquement changer la quantité d’eau, et l’intensité du café, mais le grain reste le même jusqu’au vidage complet du réservoir.

Des avantages qui surpassent les inconvénients

Le principal avantage que je retiendrais serait celui de l’économie réalisée. Certes l’investissement de départ est élevé, mais on s’y retrouve très rapidement ! Je réalise des économies considérables, car je bois vraiment beaucoup de café, mon mari et mes enfants aussi… L’autre avantage est quand même de pouvoir boire du bon café, de choisir son intensité, sa température et sa longueur. Le prix des dosettes faisait que, souvent, j’achetais les marques les moins chères, et donc du café plutôt bas de gamme.

Pour moins cher, je peux désormais boire des cafés plus élaborés, plus naturels aussi et ça, c’est un avantage dont je ne me passerai plus. Et vous ? Quels autres inconvénients pourriez-vous nous indiquer sur ces machines à broyer le café en grain ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

