L’invention du café repose sur la légende d’un berger éthiopien prénommé Khaldi, qui aurait décidé de tester l’étrange plante que ses chèvres dégustaient. En les observant, il s’aperçut que ces dernières semblaient plus agitées. En mélangeant ces graines écrasées avec de l’eau, il aurait découvert, voilà plus de 1 000 ans, cette boisson qui est la troisième la plus consommée au monde derrière l’eau et le thé. Le café en grains utilisé par nos grand-mères revient en force, mais le café moulu et les dosettes tiennent toujours la tête du podium. Une question se pose : les dosettes sont-elles plus économiques que le café moulu ? Nous savons que les dosettes ne sont pas écologiques, mais coûtent-elles plus ou moins cher qu’un café filtre ? Décryptage.

Combien coûte une tasse de café préparée avec une dosette ?

La réponse à cette question ne peut pas être universelle puisqu’elle dépendra des dosettes choisies et de leurs prix. La moyenne de prix d’une dosette varie de 20 à 40 centimes. Prenons alors la moyenne avec une dosette à 30 centimes d’euros. Un gros consommateur peut avaler jusqu’à 10 tasses par jour, soit 3 € par jour, 21 € par semaine, 84 € par mois et 1 008 € par an ! Vous avez bien lu, avec une dosette à 30 centimes, votre drogue quotidienne vous coûte donc plus de 1 000 € chaque année, sans prendre en compte les dépenses d’électricité liées à l’utilisation de la machine à dosettes.

Combien coûte une tasse de café moulu ou en grains ?

Les calculs sont un peu plus compliqués pour le café moulu ou en grains, mais nous allons essayer d’être le plus précis possible. Un kilo de café moulu oscille de 8 à 25 € le kilo en fonction de la qualité et de la marque choisie. Prenons donc un kilo de café moulu vendu 12 €, en sachant qu’il faut environ 12 g de café par tasse. Dans un kilo de café, vous réalisez de ce fait 83 tasses environ, soit 8 jours de consommation. Si l’on reprend le calcul précédent, une tasse de café moulu vous revient à 0,14 €, soit 1,44 € par jour, 10,12 € par semaine, 40,48 € par mois et 485,78 € par mois. Le café en grains, ou moulu, revient donc deux fois moins cher au minimum que le café en dosette !

Que choisir entre les dosettes et le café en grains ou moulu ?

Si l’on se réfère au prix de revient d’un café, il semble évident qu’il faut privilégier le café moulu ou en grains. Cependant, les fans de la dosette invoqueront le fait qu’il est plus rapide de préparer un café en dosette, et que l’on a le choix de changer de saveur quand bon nous semble. Certes, c’est un avantage, mais le saviez-vous qu’il existe désormais des machines à café broyeuses, qui vous autorisent les mêmes « folies caféinées » ?

Une machine broyeuse coûte entre 300 € et 600 €. Cependant, vous pouvez la rentabiliser en moins d’un an, grâce à du café en grains ou moulu… Par ailleurs, le marc de café qui résultera de l’utilisation de ce café pourra rejoindre votre compost, nettoyer vos canalisations et réduira considérablement votre production de déchets ! De bonnes raisons pour abandonner irrévocablement les dosettes, non ? Le sujet vous intéresse ? Retrouvez tous nos articles consacrés au marc de café, vous allez découvrir qu’il possède des pouvoirs insoupçonnables !

