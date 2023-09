« Adieu les dosettes polluantes », l’incontournable cafetière à grain DeLonghi est à moins de 300 €

Vous êtes fan du fameux combo qui rassemble le film de Noël, le plaid et une boisson chaude ? Vous n’aurez plus à patienter trop longtemps pour satisfaire votre besoin d’émotions, ils devraient débarquer à la mi-octobre ! Pour les films, vous êtes équipés, mais qu’en est-il de vos boissons chaudes, avez-vous de quoi vous préparer un délicieux cappuccino à siroter sous votre plaid ? La machine expresso automatique avec broyeur DeLonghi Magnifica S pourrait vous aider à résoudre ce problème crucial ! Cdiscount fracasse le prix de cette machine broyeuse à grain, et la vend au prix de 299,99 € au lieu de 423,41 €. Si l’on en croit le site vendeur, 40 sont déjà en commande, il n’y en aura donc peut-être pas pour tout le monde. Découverte.

Quels sont les points à retenir pour la machine à expresso DeLonghi Magnifica S ?

Nous avons évoqué le cappuccino, et s’il est votre boisson chaude préférée, c’est cette machine qui doit trôner dans votre cuisine. Elle s’équipe, en effet, d’une buse vapeur spéciale cappuccino, qui vous permettra de créer une mousse de lait onctueuse et savoureuse. Si vous préférez le café noir, vous pourrez préparer deux tasses simultanément, et choisir le degré de hachage, l’intensité de votre café. La machine est spécialement conçue pour le café en grain, plus économique que le moulu ou les capsules. Cependant, il sera possible d’utiliser du café moulu, si vous consommez, par exemple, du décaféiné. Elle fournit une pression de 15 bars, dispose d’un réservoir d’eau de 1,8 l et d’une puissance électrique de 1 450 W. La capacité du réservoir à grain est de 250 g, ce qui vous laisse faire couler quelques tasses avant de le remplir !

Quelles sont ses autres caractéristiques ?

La machine à café expresso DeLonghi Magnifica S dispose d’un broyeur à 13 positions, ce qui signifie que vous pourrez choisir votre mouture préférée. Une mouture fine sera privilégiée pour un café serré, car l’eau mettra plus de temps à passer, si une mouture plus grosse donnera un café plus léger. Choisir un broyeur à grain, c’est opter pour un grain fraîchement moulu à toute heure de la journée et c’est aussi faire des économies.

À titre de comparaison, un kilo de café en grains est vendu autour de 10 €, le kilo de café moulu coûte environ 16 € et le kilo de café en dosette peut atteindre jusqu’à 60 € ! Le calcul est rapide, le café en grains est le plus économique et le plus écologique qui soit ! De plus, cette machine dispose du système de contrôle de température Thermoblock de DeLonghi, elle ne chauffe donc que la quantité nécessaire de café pour chaque tasse réalisée. Enfin, tous les accessoires peuvent être lavés au lave-vaisselle, ce qui facilite encore son utilisation quotidienne.

La personnalisation du café au cœur du système DeLonghi

Que vous préfériez un café fort et corsé ou une version plus légère et délicate, cette machine à café vous permet de personnaliser chaque tasse à la perfection ! Vous avez le contrôle total sur l’intensité de votre café en choisissant parmi plusieurs réglages, allant du serré au long, de l’extra léger à l’extra-fort et de chaud à très chaud. De plus, la personnalisation va au-delà de l’intensité.

Vous pouvez ajuster la quantité de café, la quantité d’eau et même le niveau de mouture grâce aux 13 niveaux de réglage de mouture. Avec le système Cappuccino, vous pouvez également créer des cappuccinos crémeux et onctueux pour satisfaire vos envies gourmandes. Le café parfait est désormais à portée de main, adapté à vos préférences à chaque gorgée. Et voilà, avec cette machine, vous serez paré pour le premier film de Noël qui pourrait arriver dès le 11 octobre prochain.

