CoffeeB, la première machine à dosette sans emballage, est actuellement en promotion (-30 €)

Vous aimez le café, mais les prix des machines à broyer les grains vous rebutent un peu. Même si, à la longue, elles sont économiques, le prix d’achat peut-être « refroidissant » … Quant aux machines à dosettes, elles sont plus pratiques, permettent de changer de café, et demandent peu d’entretien. De plus, elles sont beaucoup moins chères que les broyeuses. Néanmoins, le recyclage des capsules, et leur prix, est un frein à ces machines. Café Royal, grande marque suisse, a lancé le compromis parfait entre le broyeur à grains, et les dosettes : les boules de café ! Je vous propose de découvrir cette machine innovante, et ses boules, actuellement en promotion. En effet, la machine à café Coffee B par Café Royal seule est au prix de 89,90 €* au lieu de 119 € jusqu’au 25 août 2024, sur Amazon. Pour profiter de l’offre en cours, cochez le coupon sous l’article, avant de mettre l’article dans votre panier.

Une cafetière très innovante

La machine Coffee B de Café Royal est la première machine à capsules sans capsules ! Elle allie élégance et performance dans un design moderne « Globe Noir ». Compacte, avec des dimensions de 37,3 cm de profondeur, 15,3 cm de largeur et 26,7 cm de hauteur, elle s’intègre facilement dans n’importe quel espace. Sa capacité de 1,3 litre permet de préparer jusqu’à 12 tasses, idéale pour les petits espaces ou les bureaux. De plus, son système de filtration réutilisable et son infuseur à café programmable vous permettent de personnaliser la taille de chaque tasse selon vos envies. Enfin, grâce à une pression de 19 bars, elle garantit une extraction optimale des arômes pour un café de qualité, tout en restant silencieuse. Elle dispose également d’une fonction programmation, et d’un arrêt automatique, limitant ainsi la consommation électrique, en veille.

Des dosettes 100 % zéro déchet

La cafetière écologique par excellence ? Je serai d’avis de lui décerner cette mention puisqu’elle ne produit aucun déchet à jeter ! Les boules de café qu’elle utilise sont, en effet, 100 % compostables, car composées uniquement de marc de café et d’une couche d’alginate, une matière naturelle et plus exactement un biopolymère issu des algues brunes. Quelques chiffres pour illustrer ces dosettes : 0 % Aluminium, 0 % Plastique, 100 % Compostable dans votre jardin, 100 % Compensé en CO2, 100 % Café Rainforest Alliance. Et, bien entendu, l’emballage est, lui aussi, recyclable. De plus, elle est classée à faible consommation énergétique, A+, elle n’entraînera donc pas de surconsommation d’électricité et sera même plus économique que la plupart des autres cafetières filtres, à dosette, ou à broyer le grain.

Les boules de café, une innovation très intelligente !

Je n’utilise plus de dosettes de café, pour le côté recyclage des capsules en aluminium. Certes, des solutions existent, mais elles m’obligent, à me déplacer en boutique, ou en déchetterie, juste pour les capsules. Avec cette machine, le problème du recyclage des capsules disparaît. En effet, une fois que les boules vous ont fourni un délicieux café, il suffit d’émietter le marc au pied de vos plantes. Ou dans votre jardin, le marc de café étant un parfait anti-limace ! Si vous souhaitez passer commande de la machine à café CoffeeB par Café Royal avec un lot de boules de café (180), l’offre est également valable. Le pack machine + boules de café Lungo est au prix de 159,90 €* au lieu de 189 €, toujours en cochant le coupon. L’offre est valable aussi jusqu’au 25 août 2024 inclus. Intelligente, cette machine qui allie dosettes, et écologie, deux termes qui sont rarement compatibles, non ? Si vous la possédez déjà, qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

